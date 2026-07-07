Le Canada fait appel à la société allemande TKMS pour ses sous-marins à l'approche du sommet de l'OTAN

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* Le Canada va entamer des négociations avec TKMS en vue de l'acquisition de 12 sous-marins au maximum

* TKMS propose une livraison anticipée des quatre premiers sous-marins d’ici 2034, a déclaré M. Carney

* TKMS a devancé l'offre concurrente de la société sud-coréenne Hanwha Ocean

(Mise à jour avec la confirmation officielle de M. Carney, ajout de citations tout au long de l'article; commentaire de Hanwha au paragraphe 13) par Maria Cheng

Le Canada a annoncé lundi avoir sélectionné l'entreprise allemande TKMS pour construire jusqu'à 12 sous-marins destinés à sa marine, renforçant ainsi ses liens en matière de défense avec l'Europe à la veille d'un sommet des dirigeants de l'OTAN axé sur l'augmentation des dépenses militaires. TKMS, détenue majoritairement par le conglomérat allemand Thyssenkrupp TKAG.DE , a devancé l'offre concurrente de la société sud-coréenne Hanwha Ocean 042660.KS ."

“Ce marché sera le plus important de l’histoire du Canada”, a déclaré le Premier ministre Mark Carney lors d’une conférence de presse dans la ville portuaire d’Halifax, sur la côte atlantique. Il n’a pas précisé le montant de l’achat.

“Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Canada doit redoubler d’efforts pour se défendre, garantir sa souveraineté et soutenir ses alliés”, a-t-il ajouté.

M. Carney, s’exprimant juste avant de s’envoler pour un sommet de l’OTAN en Turquie, a indiqué qu’Ottawa allait désormais entamer des négociations avec TKMS.

Le Canada subit des pressions de la part des États-Unis pour augmenter ses dépenses de défense et a déclaré avoir atteint l’objectif de l’OTAN en matière de dépenses militaires, fixé à 2 % du PIB, plus tôt que prévu initialement. Les dirigeants de l’OTAN ont convenu de consacrer 5 % du PIB aux investissements liés à la défense et à la sécurité d’ici 2035. Le Canada possède le plus long littoral au monde et ne dispose actuellement que d’un seul sous-marin en état de marche.

“Il s’agissait d’une décision difficile, prise de justesse, entre deux fournisseurs hautement qualifiés”, a déclaré M. Carney.

TKMS proposait son modèle de sous-marin de classe 212CD, qu’elle fournit également à la marine norvégienne dans le cadre d’un programme de développement conjoint.

Les actions de TKMS ont auparavant progressé de 12,9%, atteignant leur plus haut niveau en près de quatre mois.

M. Carney avait précédemment indiqué que les sous-marins proposés par l’Allemagne et par Hanwha Ocean répondraient tous deux aux besoins de la marine canadienne et que le choix du soumissionnaire retenu dépendrait probablement des avantages économiques proposés.

TKMS a proposé de réaffecter des bateaux issus des commandes allemandes et norvégiennes, ce qui permettrait une livraison anticipée des quatre premiers sous-marins d’ici 2034, contre 2036 initialement promis, a précisé M. Carney. Il a ajouté que le Canada bénéficierait d’investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars de la part de TKMS.

“La plate-forme de TKMS est optimisée pour les eaux arctiques et entièrement interopérable avec l’OTAN, ce qui lui permet de communiquer sans heurts, de partager des renseignements et de mener des missions conjointes”, a-t-il déclaré.

Hanwha Ocean a déclaré dans un communiqué avoir fait tout son possible pour remporter le marché, mais avoir été “incapable de surmonter l’obstacle posé par les alliances de l’OTAN”. M. Carney a précisé que la décision de choisir l’Allemagne ne signifiait pas que l’Asie était moins prioritaire pour son gouvernement, qui s’est efforcé de renforcer ses liens commerciaux et d’affaires avec cette région.

TKMS a déclaré espérer que le 212CD, avec sa forme en losange, ses 74 mètres (243 pieds) de longueur et son acier amagnétique, devienne la nouvelle norme de l’OTAN.

“Il s’agit d’une initiative stratégique majeure qui unira le Canada, l’Allemagne et la Norvège pour les décennies à venir”, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz.

Oliver Burkhard, directeur général de TKMS, a indiqué aux journalistes que cette offre avait reçu un soutien massif de la part des gouvernements allemand et norvégien. Il a ajouté que cette commande, la plus importante de l’histoire de l’entreprise, augmenterait son carnet de commandes de plus de 50% une fois le contrat définitif conclu.

Il a précisé que la conclusion du contrat était prévue pour fin 2026, tandis que M. Carney a indiqué qu’elle interviendrait au plus tard fin 2027.