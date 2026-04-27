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Le Canada examine toujours son projet d'achat d'avions de combat américains, a déclaré le ministre de la Défense
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du ministre de la Défense aux paragraphes 4 et 5, et des informations contextuelles aux paragraphes 2, 3 et 6)

Le Canada examine toujours son projet d'achat de 88 avions de combat F-35 de Lockheed Martin

LMT.N , a déclaré lundi le ministre de la Défense David McGuinty, ajoutant qu'Ottawa pourrait également acquérir des appareils étrangers.

Ottawa a dévoilé début 2023 un contrat de 19 milliards de dollars canadiens (13,9 milliards de dollars américains). Mais en mars 2025, le Premier ministre Mark Carney a demandé aux responsables militaires de réexaminer ce contrat, au motif que le Canada dépendait trop de l'industrie de la défense américaine.

Cette révision devait être achevée vers septembre, mais elle a été retardée en raison des tensions croissantes avec les États-Unis sur le commerce et des suggestions selon lesquelles le Canada pourrait diviser sa flotte, en réduisant le nombre de F-35 et en achetant des avions Gripen à la société suédoise Saab

SAABb.ST .

"L'examen de l'achat des F-35 se poursuit... Nous prenons le temps nécessaire pour étudier de très près la question de la flotte de chasseurs", a déclaré McGuinty devant la commission de la défense du Sénat.

"La question de l’acquisition d’autres avions provenant d’autres pays est à l’étude et fait partie de l’examen", a-t-il ajouté, sans toutefois indiquer quand une décision pourrait être prise.

Ottawa s'est engagée juridiquement à financer les 16 premiers F-35. En août dernier, Reuters a rapporté que des responsables du ministère canadien de la Défense avaient vivement plaidé pour qu'Ottawa s'en tienne à son projet d'achat des F-35.

(1 $ = 1,3633 dollars canadiens)

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LOCKHEED MARTIN
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