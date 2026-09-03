Le Canada évalue les risques liés aux importations après qu'une descente en Inde a permis de découvrir de fausses étiquettes sur des produits alimentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Canada affirme surveiller les signalements concernant des exportations alimentaires indiennes mal étiquetées

* Selon l'agence, rien n'indique que des produits issus de cette opération aient été importés au Canada

* Un paquet de chips PepsiCo découvert lors d'une perquisition portait une étiquette bilingue conforme aux normes canadiennes

* Des produits PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola et Unilever figuraient parmi ceux saisis

(Ajout de contexte et d'un commentaire de PepsiCo aux paragraphes 2, 6, 10 et 11)

par Maria Cheng et Aditya Kalra

L'Agence canadienne d'inspection des aliments cherche à déterminer si une opération illégale menée en Inde, qui consistait à apposer de fausses informations nutritionnelles et de fausses dates de péremption sur des paquets de chips et d'autres produits alimentaires, représente un risque pour les importations du pays.

Les autorités indiennes ont mené une descente dans un entrepôt de Mumbai la semaine dernière, saisissant des produits d’une valeur de près de 80 000 dollars, ainsi que des produits chimiques et des machines d’impression utilisés pour remplacer les anciennes dates et informations nutritionnelles sur les produits PepsiCo PEP.O , Nestlé NESN.S , Coca-Cola KO.N et Unilever ULVR.L afin de les rendre aptes à l’exportation. Les entreprises n’ont été accusées d’aucun acte répréhensible, et l’enquête se concentre sur des exportateurs malhonnêtes.

L’agence canadienne « surveille la situation afin de déterminer si elle présente un risque pour les importations au Canada. À l’heure actuelle, l’ACIA ne dispose d’aucune information indiquant que des produits liés à cette opération aient été importés au Canada », a-t-elle déclaré dans un communiqué adressé à Reuters.

« L’Agence canadienne d’inspection des aliments prend très au sérieux la fraude alimentaire, notamment les fausses dates de péremption, les informations nutritionnelles inexactes et les allégations trompeuses concernant l’origine », a-t-elle ajouté.

Il s’agit de la première agence étrangère à réagir à cet incident.

La campagne de répression menée à Mumbai s’inscrit dans le cadre d’une initiative sans précédent en matière de sécurité alimentaire en Inde, où les autorités fédérales et régionales contrôlent de manière rigoureuse afin de détecter d’éventuelles normes d’hygiène insuffisantes ou des infractions à la législation sur la sécurité alimentaire, allant parfois jusqu’à prononcer des ordonnances de suspension immédiate.

ÉTIQUETTE EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS DÉCOUVERTE

Un paquet de chips soufflées « Kurkure », marque indienne de PepsiCo, trouvé par un photographe de Reuters à l’intérieur de l’entrepôt lors de la descente, portait une fausse étiquette comportant des informations nutritionnelles en anglais et en français, similaires au format prescrit au Canada.

La réglementation canadienne en matière d’étiquetage alimentaire exige que ces informations figurent dans les deux langues.

Les autorités indiennes ont indiqué que les produits réétiquetés dans l’entrepôt étaient périmés ou sur le point de l’être. Les propriétaires de l’entrepôt de Mumbai menaient ces activités pour le compte de 19 exportateurs peu connus, ont également précisé les autorités, mais on ignore vers quels pays ces marchandises étaient destinées.

Dans un communiqué adressé à Reuters, PepsiCo a déclaré n’avoir aucun lien commercial avec les sociétés d’exportation mentionnées dans les récents articles de presse et ne cautionner ni ne soutenir aucune exportation non autorisée de ses produits.

« Nos snacks fabriqués en Inde sont destinés à la vente en Inde, sauf autorisation expresse de notre part pour leur exportation », a précisé l’entreprise.

Le ministère indien du Commerce, qui supervise les exportations, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

«Nous avons informé par écrit les autorités compétentes de nos conclusions; celles-ci mèneront une enquête sur les exportateurs impliqués», a déclaré jeudi à Reuters Tukaram Mundhe, commissaire de la FDA du Maharashtra, qui a dirigé l'opération.

Dans sa déclaration à Reuters, l’ACIA a indiqué que lorsque des denrées alimentaires non conformes sont identifiées, elle prend les mesures appropriées pour protéger les consommateurs, lesquelles peuvent inclure le retrait des produits, la suspension des licences et des sanctions pécuniaires.