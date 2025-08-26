 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 739,50
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Canada et ses alliés étudieront la possibilité de financer des projets miniers essentiels, selon le ministre
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Riham Alkousaa

Le Canada collabore avec ses alliés pour financer éventuellement des transactions de minéraux critiques, à l'instar de ce que le gouvernement américain a fait avec MP Materials MP.N pour diversifier la chaîne d'approvisionnement à partir de la Chine, a déclaré mardi à Reuters le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson.

La cible principale, a déclaré M. Hodgson, serait les minéraux soumis à des restrictions d'exportation de la part de la Chine, ce qui remet en question la production d'importants types de produits minéraux dans les pays du G7 et de l'OTAN.

G7

Valeurs associées

MP MATERIALS RG-A
70,210 USD NYSE -2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank