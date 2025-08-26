Le Canada et ses alliés étudieront la possibilité de financer des projets miniers essentiels, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Riham Alkousaa
Le Canada collabore avec ses alliés pour financer éventuellement des transactions de minéraux critiques, à l'instar de ce que le gouvernement américain a fait avec MP Materials MP.N pour diversifier la chaîne d'approvisionnement à partir de la Chine, a déclaré mardi à Reuters le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson.
La cible principale, a déclaré M. Hodgson, serait les minéraux soumis à des restrictions d'exportation de la part de la Chine, ce qui remet en question la production d'importants types de produits minéraux dans les pays du G7 et de l'OTAN.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer