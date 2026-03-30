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Le Canada attribue 1,1 MdEUR de contrats à Airbus et L3Harris
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 12:43

Selon Bloomberg News, Ottawa renforcerait ses capacités de défense avec des accords de maintenance pour sa future flotte d'avions ravitailleurs. Airbus et L3Harris se seraient ainsi vu attribuer pour 1,1 MdEUR de contrats, en lien avec l'appareil ravitailleur et de transport CC-330 Husky.

Le gouvernement canadien a attribué trois contrats de soutien à long terme d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars canadiens (1,1 milliard de dollars américains) à L3Harris Technologies et Airbus, dans le cadre de ses efforts pour accroître ses dépenses de défense, rapporte Bloomberg News.

Ces accords portent sur le soutien en service de la nouvelle flotte canadienne de CC-330 Husky, qui sera utilisée pour le ravitaillement en vol, le transport de passagers, les évacuations médicales et des missions stratégiques.

Dans le détail, L3Harris aurait obtenu 1,1 MdCAD de contrats de maintenance, tandis qu'Airbus décrocherait 374 MCAD pour des services d'ingénierie et de navigabilité.
Cette flotte de neuf appareils, commandée en 2023 pour 3,6 MdCAD, remplacera les CC-150 Polaris à partir de 2027.

Les avions assureront des missions de ravitaillement en vol, transport, évacuation médicale et opérations stratégiques.Les contrats pourraient générer ou maintenir 720 emplois au Canada.
Ils s'inscrivent dans la montée en puissance des dépenses militaires, Ottawa ayant atteint 2% du PIB en 2025 et visant 5% d'ici 2035.

Le titre Airbus recule de 0,6% à mi-séance avec un repli de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.

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