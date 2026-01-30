Le Canada affirme que le différend sur les avions à réaction peut être résolu après la chute des actions de Bombardier à la suite de la menace de Trump

Les actions de Bombardier chutent de 5 % en raison des menaces de tarifs douaniers de Trump

Le ministre canadien des Transports s'entretient avec des représentants américains

Trump menace de décertifier et de tarifer les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que les avions phares Gulfstream soient certifiés.

Les responsables canadiens ont déclaré qu'ils s'efforçaient de résoudre un différend avec le président américain Donald Trump au sujet de l'approbation des jets privés, après que ses menaces de décertification et d'imposition de droits de douane sur les avions fabriqués au Canada ont fait chuter les actions de Bombardier de 5 % dans les échanges de la mi-journée.

M. Trump a déclaré que les sanctions seraient appliquées jusqu'à ce que l'organisme canadien de réglementation des transports certifie les derniers modèles d'avions d'affaires produits par son rival américain Gulfstream.

Bien qu'un responsable de la Maison Blanche ait déclaré à Reuters que M. Trump ne suggérait pas de retirer la certification aux avions construits au Canada et actuellement en service, l'avertissement du président jeudi soir a semé la confusion et l'inquiétude parmi les compagnies aériennes, les analystes de l'aviation et les travailleurs de l'aérospatiale, ainsi que parmi les acheteurs et les propriétaires de jets privés.

La ministre canadienne de l'industrie, Mélanie Joly, a déclaré vendredi à la chaîne canadienne CBC que la certification ne devait pas être politisée, mais que le ministre des transports du pays était en contact avec les autorités américaines.

"Nous pensons que cette question peut être résolue", a déclaré Mme Joly. "Le processus de certification est bien engagé et les demandes de certification étaient tout à fait récentes."

DES TENSIONS PLUS LARGES

Le différend fait suite à des tensions plus générales entre les pays voisins, après que le Premier ministre canadien Mark Carney, citant la politique commerciale des États-Unis, a exhorté la semaine dernière les nations à accepter la fin de l'ordre mondial fondé sur des règles, dont Washington s'était fait autrefois le champion.

Une source au fait du dossier a déclaré qu'elle pensait que les menaces de M. Trump étaient liées à ces tensions, et non à la perte d'activité de Gulfstream sur le petit marché canadien de l'aviation privée. Les représentants de l'industrie ont déclaré que les éventuels retards canadiens dans la certification des gros porteurs G700 et G800 de Gulfstream ne constituaient pas un obstacle aux ventes.

"Je n'ai pas vu cette question retarder les achats", a ajouté Ehsan Monfared, avocat spécialisé dans l'aviation à Toronto, au cabinet YYZ Law.

Un Canadien qui souhaite acheter un avion Gulfstream peut le placer dans un trust de non-citoyens américains et l'enregistrer aux États-Unis en attendant la certification par l'organisme de réglementation Transports Canada, a-t-il expliqué.

M. Monfared a déclaré qu'il ne pensait pas que l'autorité de régulation essayait d'être punitive à l'égard des avions américains.

Gulfstream, une division de General Dynamics, basée à Savannah, GD.N s'est refusée à tout commentaire, tout comme sa société mère. Transport Canada n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avions et les pièces aérospatiales ont largement échappé au poids de la guerre commerciale menée par Trump aux États-Unis, les avions fabriqués au Canada et conformes à l'accord commercial USMCA continuant d'être exportés au sud de la frontière.

Jeudi soir, M. Trump a déclaré qu'il "décertifiait les Bombardier Global Express et tous les avions fabriqués au Canada" jusqu'à ce que les avions Gulfstream soient certifiés.

"Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada un droit de douane de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Cette menace, si elle était mise à exécution, aurait un impact considérable sur les transporteurs américains comme American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N , qui utilisent des avions fabriqués au Canada pour un grand nombre de leurs services régionaux.

Elle a également semé la confusion parmi les acheteurs et les exploitants de jets privés aux États-Unis, le plus grand marché mondial de l'aviation d'affaires.

L'avocate de Soar Aviation Law, Amanda Applegate, spécialiste du droit de l'aviation d'affaires aux États-Unis, a déclaré vendredi que le message avait suscité des demandes de renseignements de la part de clients qui possèdent ou souhaitent acheter des avions Bombardier.

UNE ARME POLITIQUE

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale a déclaré que le retrait de la certification des avions était à la fois dangereux et susceptible d'entraîner des pertes d'emplois aux États-Unis, où Bombardier emploie 3 000 personnes.

"La certification des avions a pour but de garantir la sécurité et non de servir d'arme politique ou économique", a déclaré l'IAM. Le fournisseur de données Cirium a déclaré qu'il y a 150 avions Global Express en service enregistrés aux États-Unis, exploités par 115 opérateurs, et un total de 5 425 avions de différents types fabriqués au Canada en service enregistrés aux États-Unis, y compris des avions à réaction à fuselage étroit, des avions de transport régional et des hélicoptères.