Communiqué de presse

21 décembre 2021

Le Cameroun choisit les solutions digitales d’Edenred pour optimiser la gestion de son nouveau programme de subventions aux caféiculteurs et cacaoculteurs locaux

Avec la solution Agri Edenred, proposée par le leader mondial des solutions d’argent fléché, le gouvernement camerounais met en place un dispositif digital de paiement fléché qui garantira l’ allocation simple, rapide et sécurisée des subventions agricoles dans le cadre du « G uichet P roducteur s », un programme de financement direct à destination de plus de 600 000 producteurs de cacao et de café, visant à développer cette filière clé pour l’activité économique du pays.

Lancé début 2021 par l’Etat du Cameroun, à l’initiative du Président de la République M. Paul Biya, le nouveau programme de subventions aux caféiculteurs et cacaoculteurs camerounais est piloté par le Fonds de développement des filières cacao et café (FODECC), établissement public placé sous la tutelle du Ministre en charge du Commerce et du Ministre en charge de l’Agriculture. Financé par la redevance prelevée à l’exportation et la transformation locale du cacao et du café, avec le soutien de l’Union Européenne et d’EGIS 1 , le Guichet Producteurs a pour objectifs de soutenir les producteurs de cacao et de café et de moderniser ces filières.

Le Cameroun est actuellement le 5 e producteur de cacao dans le monde et entend soutenir le développement de ce secteur sur le long terme, avec pour objectif d’atteindre 640000 tonnes de cacao produit à horizon 2030 (contre 260000 tonnes en 2020). Le pays est aussi l’un des principaux producteurs de café en Afrique. Il envisage de produire 125000 tonnes de café Robusta et 35000 tonnes de café Arabica en 2030.

Doté de 6,3 milliards de Francs CFA pour son démarrage en 2021, le programme pourrait atteindre 50 milliards de Francs CFA d’ici 5 ans selon le FODECC.

Une solution digitale de pai e ment donnant directement accès aux subventions du Fonds de développement des filières cacao et café pour l’achat d’intrants

L’Etat du Cameroun a choisi la solution digitale Agri Edenred pour concevoir et gérer son programme de subventions aux intrants agricoles pour 600 000 caféiculteurs et cacaoculteurs locaux.

Les agriculteurs bénéficiaires seront ainsi équipés d’une carte Agri Edenred, dotée d’un QR Code individuel et chargée automatiquement, à distance, avec les subventions octroyées par le Fonds de développement des filières cacao et café. Pour les agriculteurs équipés d’un smartphone, le e-voucher pourra directement être chargeable via la Super App’ Edenred.

Les caféiculteurs et cacaoculteurs camerounais pourront donc profiter de leurs subventions sans avoir à se déplacer et commander leurs intrants agricoles de façon 100% digitale.

Pour les pouvoirs publics, la solution digitale Agri Edenred garantit l’allocation transparente des ressources, la traçabilité des fonds et une meilleure gestion des programmes au quotidien. Elle permet notamment à l’Etat du Cameroun de déterminer et de contrôler de bout en bout le montant, la destination et l’usage des subventions attribuées aux agriculteurs locaux, pour s’assurer de leur bonne utilisation.

Agri Edenred : une solution tech for good du leader digital Edenred pour contribuer au développement de l’agriculture africaine et à la sécurité alimentaire du continent

La phase pilote sera lancée dans la région du Moungo avec 10000 agriculteurs en 2022, puis s’étendra progressivement aux 600 000 caféiculteurs et cacaoculteurs éligibles au Guichet Producteurs.

Capitalisant sur des investissements technologiques significatifs au service de l’innovation, Edenred a conçu une Super App’ spécifique pour les besoins fonctionnels du programme. Les parties prenantes (Micro-finance, opérateurs de téléphonie mobile, distributeurs d’intrants agricoles) pourront interagir au sein d’un écosystème de paiement sécurisé et traçable, sous la supervision d’Edenred et du FODECC.

Les Ministères camerounais de l’Agriculture et du Commerce pourront également s’appuyer sur l’ensemble des données statistiques du programme en temps réel afin de conduire plus efficacement les politiques dédiées.

La présence d’Edenred au Cameroun, avec la solution digitale Agri et sa Super App’, contribuera à créer un écosystème de paiement équitable, transparent et vertueux, permettant d’améliorer la productivité et la sécurité alimentaire des caféiculteurs et cacaoculteurs camerounais.

«Nous sommes ravis de contribuer, aux côté s du gouvernement, au développement de la caféïculture et de la cacaoculture camerounaises dans le cadre de ce programme audacieux et visionnaire. Le lancement d e notre solution digitale Agri Edenred au Cameroun témoigne du savoir-faire unique d’Edenred dans la mise en place de solutions digitales d’argent fléché , de sa capacité d’innovation, et de son engagement sur le continent africain. Il fait également écho à notre raison d’être, «Enrich conne ct ions. For g ood . »: en créant un écosystème vertueux regroupant l’ensemble de la filière café et cacao camerounaise, Agri Edenred favorise le développement de l’agriculture locale tout en améliorant le niveau de vie des agriculteurs locaux .», a déclaré Daniel Ibrahim, Directeur Afrique d’Edenred .

Avec Agri Edenred, sa solution digitale de paiement à usage spécifique, Edenred est un partenaire de choix pour les Ministères de l'Agriculture, agences et ONG dans la mise en œuvre de programmes innovants de subventions aux intrants agricoles. Cette solution assure l’allocation transparente des ressources, la traçabilité des subventions et une meilleure gestion des programmes au quotidien.

Le Cameroun est le 6e pays où Edenred déploie sa solution Agri, ayant déjà bénéficié à plus de 300 000 agriculteurs et s’etant traduite par une augmentation moyenne de leurs revenus de 18% dès la première année d’implémentation selon une évaluation de l’IFDC 2 . Fort de ces succès, Edenred continuera à explorer des opportunités innovantes pour accompagner au mieux les acteurs du monde du travail sur le continent africain.

1 Acteur majeur dans le conseil & l’ingénierie (plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020)

2 International Fertiliser Development Center

