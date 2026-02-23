 Aller au contenu principal
Le CagriSema de Novo Nordisk contre l'obésité moins efficace que son concurrent chez Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:55

Novo Nordisk (-8,59%, à 275,05 couronnes danoises) est victime de lourds dégagements après avoir dévoilé les résultats d'un essai de phase 3.

Cette étude a comparé pendant une durée de 84 semaines le CagriSema (une combinaison à dose fixe de Cagrilintide et de Sémaglutide) du laboratoire danois au Tirzepatide de l'Américain Eli Lilly, les deux étant administrés par injection sous-cutanée hebdomadaire.

Novo Nordisk a indiqué que l'étude n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, à savoir la démonstration de la non-infériorité du CagriSema par rapport au Tirzepatide. Ainsi, dans le scénario d'adhésion parfaite au traitement, les patients sous CagriSema ont obtenu une perte de poids de 23%, contre 25,5% pour le Tirzepatide. Dans le scénario de vie réelle, la perte de poids a été de 20,2% pour le traitement de Novo Nordisk, contre 23,6% pour celui d'Eli Lilly.

