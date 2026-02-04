 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le café arabica atteint son niveau le plus bas depuis 5 mois et demi, tandis que le cacao chute également
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:43

Les prix du café arabica ont chuté à leur plus bas niveau en 5 mois et demi mercredi, plombés par la perspective d'une récolte plus abondante au Brésil, principal producteur, cette année, tandis que les prix du cacao ont également chuté.

CAFÉ

* Le café arabica KCc1 était en baisse de 0,6% à 3,1515 dollars la livre à 1426 GMT après avoir atteint un plus bas de 5 mois et demi à 3,1405 dollars.

* Les négociants ont également noté que les stocks de la bourse ICE commençaient à augmenter et devraient continuer à grimper dans un avenir proche, le volume de café en attente de classement étant de plus en plus important.

* Les données de la bourse montrent qu'il y avait 60.627 sacs de café arabica en attente de classement, au 3 février, contre 28.354 sacs une semaine plus tôt.

* Le café robusta LRCc1 a augmenté de 1,05% à 3 850 dollars la tonne métrique.

CACAO

* Le cacao londonien LCCc1 a perdu 4,2% à 2.958 livres la tonne, retombant vers un plus bas de plus de deux ans de 2.728 livres établi vendredi.

* Les négociants ont déclaré que le marché restait sur la défensive en raison de la faiblesse de la demande qui entraîne une accumulation des stocks de fèves invendues en Côte d'Ivoire et au Ghana

* La flambée des prix du cacao en 2023 et 2024 a fait grimper le coût du chocolat, freinant la demande, tandis que certains fabricants ont reformulé leurs produits pour en réduire la teneur en cacao. * La société mère de Cadbury, Mondelez International

MDLZ.O , s'attend à une année en demi-teinte, les augmentations de prix dissuadant les consommateurs déjà confrontés à l'augmentation du coût de la vie et à l'incertitude macroéconomique.

* Le cacao new-yorkais CCc1 a chuté de 4,4 % à 4 112 dollars la tonne.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a perdu 0,6% à 14,54 cents la livre, retombant vers un plus bas de 2 mois et demi à 14,13 cents établi lundi.

* Les négociants ont continué à suivre de près les nouvelles de la conférence annuelle de Dubaï sur le sucre, avec des prévisions selon lesquelles le marché devrait être plus équilibré au cours de la prochaine saison 2026/27 en raison de la baisse de la production.

* Le sucre blanc LSUc1 a reculé de 1% à 413,60 dollars la tonne. * Il est peu probable que les sucreries indiennes exportent la totalité de leur allocation de 1,5 million de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2025/26 qui se termine en septembre, a déclaré mercredi un haut responsable de l'industrie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte, mise à jour des prix)

Valeurs associées

Cacao
4 300,00 USD NYMEX +2,14%
Café
3,17 USD NYMEX -4,85%
Sucre
0,15 USD NYMEX +2,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Une employée de la salle des marchés d'IG Index regarde ses écrans d'ordinateur alors que les marchés chutent à l'échelle mondiale, à Londres
    L'Europe termine dans le désordre, la chimie se distingue
    information fournie par Reuters 04.02.2026 18:16 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les gains enregistrés dans le secteur chimique ayant compensé les pertes des groupes de matériaux de construction, tandis que les difficultés du secteur technologique se sont poursuivies. ... Lire la suite

  • Réunion ministérielle sur les minéraux critiques au département d'État à Washington
    Washington propose une union dans les minerais critiques pour contrer la Chine
    information fournie par Reuters 04.02.2026 18:05 

    par Michael Martina et Simon Lewis et Jarrett Renshaw Le vice-président américain JD Vance a présenté mercredi un projet visant à créer un bloc commercial dédié aux minerais critiques qui fixerait des prix planchers coordonnés, Washington ‍intensifiant ses efforts ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bourses: Paris et Londres terminent en hausse, Francfort en retrait
    information fournie par AFP 04.02.2026 17:49 

    Les Bourses européennes ont profité mercredi d'un désamour pour les actions américaines liées à la tech ou l'IA, après qu'Anthropic a ravivé les craintes de disruption du secteur. La Bourse de Paris a clos en hausse de 1,01%, celle de Londres de 1,07% et celle ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street sur une note contrastée, scrute les résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 04.02.2026 17:28 

    La Bourse de New York évolue sans direction claire mercredi, après la publication d'une série de résultats trimestriels jugés de façon disparate par la place américaine, en attendant de connaître ceux des géants technologiques Alphabet et Amazon. Vers 15H15 GMT, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank