Le CAC 40 vise une septième séance de hausse consécutive

Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse vendredi, au terme d'une première semaine d'août marquée par plusieurs records pour le CAC 40. Les contrats à terme signalent une progression de 0,17% pour l'indice phare de la place parisienne, de 0,12% pour le DAX à Francfort et de 0,03% pour l'Euro Stoxx 50.

Hier, le CAC 40 a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 8.700 points en séance, inscrivant un nouveau record absolu à 8 742,21 points. L'indice a toutefois échoué de peu à préserver ce niveau symbolique à la clôture, terminant à 8 699,71 points. Il a néanmoins gagné 0,35 %, signant ainsi une sixième séance consécutive de hausse.

À Wall Street, la tendance s'est révélée plus hésitante. Le Dow Jones a cédé 0,85 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont limité leur repli à respectivement 0,18 % et 0,06 %.

Sur le front géopolitique, les investisseurs continuent de suivre avec attention l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Téhéran affirme qu'un accord avec Oman concernant la circulation des navires dans le détroit d'Hormuz a été conclu dans son principe.

Dans le même temps, les tensions se sont ravivées après une attaque des Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite, acteur majeur du marché pétrolier. Riyad a par ailleurs averti du risque d'attaques coordonnées impliquant les Houthis et des milices irakiennes soutenues par l'Iran.

Sur le front macroéconomique européen, l'excédent commercial allemand s'est contracté plus fortement que prévu en juin, à 15,4 milliards d'euros, contre 17,2 milliards attendus par le consensus et 19,4 milliards en mai.

L'emploi américain en ligne de mire

En France, le marché du travail montre également des signes de dégradation. Au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage au sens du BIT a progressé de 0,2 point sur trois mois pour atteindre 8,3 % de la population active, légèrement au-dessus des 8,2 % anticipés par les économistes. Selon l'Insee, le nombre de chômeurs a augmenté de 62.000 sur le trimestre, à 2,7 millions. Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,7 point, soit 261.000 chômeurs supplémentaires. Il retrouve ainsi son niveau le plus élevé depuis le troisième trimestre 2020.

Des valeurs en mouvement

Generali a publié jeudi des résultats semestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la contribution de l'ensemble de ses activités. Le premier assureur italien a également annoncé le lancement, la semaine prochaine, d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros de son programme de rachat d'actions.

Eutelsat a pour sa part indiqué vendredi tabler sur une légère progression de son chiffre d'affaires et sur une marge d'Ebitda stable pour l'exercice 2026-2027. Le groupe français de satellites compte sur la croissance de ses activités en orbite basse (LEO) pour compenser le recul attendu de ses activités géostationnaires (GEO).

Sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1524 dollar.