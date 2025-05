Le CAC 40 sous les 7700 points ; Coface en souffrance

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le rouge à la veille du verdict de la Fed et après l'élection obtenue dans la douleur par Friedrich Merz au poste de chancelier allemand. Au rayon des statistiques, le secteur privé a affiché une croissance inattendue en avril en Allemagne alors qu'il évolue toujours en zone de contraction en France. Aux Etats-Unis, le déficit commercial a atteint un niveau record en mars. Côté valeurs, Coface a été relégué à la dernière place du SBF 120. Le CAC 40 s'est replié de 0,40% à 7696 points et l'EuroStoxx 50 de 0,41% à 5261 points.

En Europe, Philips (-2,93% à 21,84 euros) a évolué parmi les principaux replis de l’AEX, la réduction de l’objectif de marge prenant le pas sur des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Les objectifs 2025 du groupe d’électronique présent dans la santé avaient été sanctionnés en février. Cette année, Philips anticipe désormais une marge d'Ebita ajusté entre 10,8% et 11,3% contre de 11,8% à 12,3% auparavant. Elle a été révisée en baisse en raison de la hausse des droits de douane, dont l’impact est estimé entre 250 et 300 millions d’euros après la prise en compte de mesures d'adaptation substantielles.

A Paris, Coface (-6,47% à 17,36 euros) a enregistré la dernière place du SBF 120, la performance trimestrielle légèrement inférieure aux attentes s’accompagnant de la dégradation de l’opinion d’Oddo BHF. Le bureau d’études est passé de Surperformance à Neutre à la suite de la hausse de 28% de l’action de l’expert en assurance-crédit internationale depuis le début de l’année. Cette publication s’accompagne d’un message pessimiste du directeur général, Xavier Durand, qui souligne que les conséquences des décisions américaines sur le commerce international " ne sont pas encore visibles ".

Elis (-1,30% à 22,80 euros) a terminé dans le rouge malgré un chiffre d'affaires trimestriel solide et le maintien de ses perspectives 2025. L'activité est ressortie en hausse organique de 2,5% sur les trois premiers mois de l'année, à 1,132 milliard d'euros et s'inscrit "en ligne avec les attentes", dixit TP Icap Midcap. Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène, a vu ses deux principales zones d'activité d'Elis, la France et l'Europe centrale, connaître une croissance organique de 1,9 % et de 6,5% en Amérique Latine.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,8 en avril contre un consensus de 47,3 a indiqué S&P Global. Il était de 48 en mars. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 47,9 à 47,3 entre mars et avril. Il était attendu à 46,8.

En mars 2025, en France, la production croît pour le deuxième mois consécutif dans l’industrie manufacturière (+0,6 % après +1,3 % en février 2025) et dans l’ensemble de l’industrie (+0,2 % après +1,0 %). En mars 2025, la production augmente, pour le troisième mois consécutif, dans les matériels de transport (+3,1% après +3,7%) : elle ralentit dans les "autres matériels de transport" (+3,0% après +4,8%) et accélère dans l’industrie automobile (+3,3% après +2,2%).

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en avril contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Il était de 51,3 en mars. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 50,9 à 49 entre mars et avril. Il était attendu à 48,8.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 en avril contre un consensus de 50,1 a indiqué S&P Global. Il était de 50,9 en mars. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51 à 50,1 entre mars et avril. Il était attendu à 49,7.

Les prix à la production industrielle ont diminué en mars de 1,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à février 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En février 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

Le déficit commercial américain s'est creusé à 140,50 milliards de dollars en mars après 123,20 milliards de dollars en février. Il était attendu à 136,80 milliards de dollars.

A la clôture, l'euro progresse de 0,23% à 1,1341 dollar.