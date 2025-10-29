Le CAC 40 sauve les 8200 points et Nvidia dépasse les 5000 milliards de capitalisation

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Une baisse de 25 points de base est considérée comme acquise. La saison des résultats se poursuit sur un rythme endiablé des 2 côtés de l'Atlantique : UBS, Deutsche Bank, Boeing... Aux Etats-Unis, Nvidia est devenue la première société à dépasser les 5000 milliards de dollars de capitalisation et à Paris, Bic a chuté après un nouvel avertissement. L'indice CAC 40 a cédé 0,19% à 8200,88 points et l'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,02% à 5703,14 points.

En Europe, Deutsche Bank a gagné 4,90% à 31,05 euros grâce à la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La première banque allemande a bénéficié de revenus supérieurs de 3% aux attentes tandis que les coûts ont légèrement déçu, relèvent les analystes. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025 et, après avoir augmenté les distributions aux actionnaires de 50 % au cours des trois dernières années, nous sommes en passe de restituer plus de 8 milliards d'euros aux actionnaires entre 2022 et 2026", a déclaré le directeur général, Christian Sewing.

A Paris, Bic (-7,87% à 49,75 euros) a pointé au dernier rang de l'indice SBF 120. "Les résultats de Bic pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 sont conformes aux attentes du marché, mais la direction a émis un avertissement sur les résultats pour l'ensemble de l'exercice", résume Alpha Value. Le groupe, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3%, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants, entre -1 et -1,5%. L'action Bic cumule désormais plus de 20% de pertes en Bourse depuis le 1er janvier.

emeis (+9,32% à 15,71 euros) a terminé en tête de l'indice SBF 120, la publication de revenus trimestriels en ligne s'accompagnant de la réaffirmation des objectifs pour 2025 et à moyen terme. AlphaValue s'attendait à ce que cette publication soit "bien accueillie par le marché, en particulier après la révision à la baisse des prévisions de l'un de ses principaux concurrents directs hier, qui a invoqué la préparation à des changements réglementaires". Clariane a été lourdement sanctionné hier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont reculé de 6,858 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient -0,900 million. Ces stocks avaient cédé 1,472 million la semaine précédente. De leur côté, les stocks d'essence ont reculé de 5,941 millions de barils, après une baisse de 2,147 millions une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une baisse de 3,362 millions de barils, contre -1,479 million.

La Banque du Canada a procédé en début d'après-midi à une deuxième baisse consécutive de son taux directeur d'un quart de point, à 2,25%.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19 heures.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,08% à 1,1662 dollar