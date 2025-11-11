Le CAC 40 s'illustre sur la place parisienne au terme d'une séance calme

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé cette séance du 11 novembre sur une note favorable, la place parisienne en tête, sur fond de volumes limités, jour férié oblige. Les investisseurs sont dans l'attente de la levée de la fin du "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre. L'indice Zew allemand, qui mesure le sentiment des investisseurs, a déçu en novembre. A Londres, Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, a bondi en tête du footsie. Le CAC 40 a progressé de 1,25% à 8156 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 1,16% 5730 points.

A Londres, Vodafone a bondi de 8,32% à 96,32 pence, se classant en tête de l'indice Footsie 100. Au titre de son premier semestre,l'opérateur britannique de télécommunications a vu son EBITDAaL ajusté progresser de 5,9% à 5,7 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7,3 % à 19,61 milliards d'euros, contre 18,28 milliards un an plus tôt.

A Paris, TP a fini en hausse de 1,39% à 59,86 euros après avoir subi une dégradation de AlphaValue qui est passé de Acheter à Conserver sur le titre. L'objectif de cours a été fortement réduit à 72,40 euros contre 95,50 euros précédemment. "La dynamique s'est estompée alors que les risques liés à l'IA restent flous. Actuellement, ces derniers n'ont pas d'impact, ce qui nous semble assez préoccupant car cela signifie que les activités du groupe sont déjà sous pression (environnement macroéconomique, concurrence...) avant même l'apparition de nouveaux vents contraires potentiels", détaille le bureau d'études.

Medincell (+1,63% à 29,96 euros) a annoncé hier soir son inclusion dans l'indice MSCI World Small Cap à compter du 24 novembre 2025. Cet indice regroupe les sociétés à petite capitalisation les plus liquides et performantes de 23 marchés développés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 38,5 en novembre, contre 41 attendu, après 39,3 en octobre.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 25 en novembre, ressortant supérieur au consensus de 23,5. Il s'était élevé à 22,7 en octobre.

A la clôture, l'euro glane 0,33% à 1,15985 dollar.