Retraites : la CFDT appelle les députés à voter la suspension de la réforme

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a demandé mardi aux députés de "donner un premier coup d'arrêt" à la réforme des retraites en votant sa suspension mercredi à l'Assemblée nationale. ( AFP / Thibaud MORITZ )

"La CFDT, en tant que première organisation représentative des travailleuses et des travailleurs, vous demande d’entendre leurs voix en votant en faveur de la suspension de la réforme des retraites de 2023", écrit Mme léon dans un courrier adressé aux députés.

Elle estime qu'"en donnant ce mercredi le premier coup d’arrêt à un décalage de l’âge légal de départ à 64 ans, jamais discuté en tant que tel au sein de l’Hémicycle", les députés enverraient "un signal d’écoute et de compréhension" à "l'ensemble du monde du travail".

L'article sur la suspension de la réforme de 2023, condition de la non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu pour les socialistes, sera examiné mercredi peu après 15H00, pour qu'un maximum de députés soient présents.

La CFDT "s’engage à s’investir pleinement dans le débat qui aura lieu d’ici l’élection présidentielle de 2027 pour éclairer chacun et chacune sur les enjeux sociaux et financiers d’une réforme qu’il faudra nécessairement entreprendre et permettre à tous d’exprimer son choix en conscience", poursuit Mme Léon.

La responsable syndicale souligne que la future conférence Travail et Retraites "donnera sens" à cette supsension en permettant de "poser les enjeux ensemble, différemment", en sortant des "postures idéologiques".

Lancée le 4 novembre, cette conférence sociale a été marqué par le départ de la première organisation patronale, le Medef, et l'accueil positif de la CFDT, satisfaite que le débat sur les pensions soit lié à celui sur le travail et l'emploi.

La CGT a, elle, invité les parlementaires à voter contre la suspension, comme l'ont rapporté plusieurs sources concordantes.