Le CAC 40 retrouve des couleurs ; Groupe ADP en chute libre

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif après avoir pris connaissance du statu quo de la BCE et d'une inflation américaine en recul inattendu pour le mois de novembre. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a abaissé son taux directeur à 3,75%, atteignant ainsi son plus bas niveau en près de trois ans. Au chapitre des valeurs, Groupe ADP, lanterne rouge de l'indice SBF 120, a nettement dévissé. Le CAC 40 s'est adjugé 0,80% à 8150 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,08% à 5742 points.

En Europe, Mercedes (-0,65%, à 59,69 euros) a reculé à Francfort, et BNP Paribas progressé de 0,59%, à 80,55 euros, à Paris. La banque française a annoncé que sa filiale Arval, dédiée à la location longue durée de véhicules, était entrée en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group, en vue de l’acquisition d’Athlon sans préciser le montant de la transaction. Avec cette opération, Arval renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe devenant ainsi le co-leader européen de la LLD de véhicules.

A Paris, ADP (-12,27% à 113 euros) a pointé à la dernière place de l'indice SBF 120 , signant une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle refusait d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires demandées par le groupe. L’autorité a, en revanche, homologué l’augmentation de 15% des tarifs de la redevance d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Exel Industries (-0,54% à 36,50 euros) a dévoilé des comptes annuels dégradés. En 2024-2025, le chiffre d'affaires annuel atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves. Le résultat net est en recul à 16,3 millions d'euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2025, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France gagne un point pour le troisième mois consécutif, indique l'Insee ce jeudi. À 99, il se rapproche de sa moyenne de longue période et atteint son plus haut niveau depuis juin 2024. Le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail et l'industrie, plus modérément dans le bâtiment, et se maintient dans les services.

En rythme annuel, au mois de novembre, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti sa progression avec une hausse de 2,7%, loin des 3,1% attendus et de la hausse de 3% observée précédemment. En données core, hors alimentation et produits énergétiques, l'inflation est à 2,6%, toujours en rythme annuel, contre 3% attendu.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est très nettement dégradé en décembre en passant de 2,5 à -10,2 points, là où les analystes tablaient sur un repli à seulement -1,7 point. Il est au plus bas depuis octobre.

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, comme prévu, contre un précédent à 237 000, chiffre révisé à la hausse de 236 000.

A la clôture, l'euro cède 0,10% à 1,1729 dollar.