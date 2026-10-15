Le CAC 40 résiste, les valeurs liées à l'IA plongent

Les Bourses européennes ont terminé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note globalement positive, les investisseurs restant notamment préoccupés par les interrogations entourant le financement des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. A Paris, le CAC 40 a gagné 0,78%, à 7 935 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,39%. Londres s'est distinguée avec une hausse de 1,08%, alors que Francfort a progressé plus modestement de 0,27%.

Outre-Atlantique, Wall Street évoluait également en ordre dispersé vers 17h45, le Dow Jones avançant de 1,05% tandis que le Nasdaq cédait 0,19%.

Les investisseurs ont notamment réagi à plusieurs statistiques américaines supérieures aux attentes. Les prix à la production ont enregistré en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi, tandis que les ventes au détail ont progressé de 0,8% sur un mois, contre 0,3% attendu. Ces données, conjuguées à des chiffres d'inflation plus élevés que prévu, ravivent les craintes d'une politique monétaire durablement restrictive de la Fed. En France, les prix à la consommation ont reculé de 0,3% sur un mois, portant l'inflation annuelle à 3,1%.

Des valeurs en mouvement

A Paris, la progression du CAC 40 a été soutenue notamment par Hermès ( 3,32%) et L'Oréal ( 3,21%). A l'inverse, les valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle ont subi de lourds dégagements.

STMicroelectronics a chuté de 3,76%, Schneider Electric de 2,42% et Legrand de 1,22%, pénalisés par les inquiétudes entourant le financement des infrastructures d'IA et les conséquences potentielles de taux d'intérêt élevés sur les investissements.

Pernod Ricard a pour sa part gagné 0,76% après la publication de ses résultats. Malgré un 3e trimestre difficile, le groupe maintient son objectif d'un chiffre d'affaires organique globalement stable pour l'exercice 2026-2027.

Ailleurs en Europe, Ericsson s'est envolé de 6,80% à Stockholm, porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à la bonne tenue de son activité dans les réseaux de télécommunications.