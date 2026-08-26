Le CAC 40 reprend des couleurs, les marchés restent prudents avant Nvidia

Les marchés actions européens évoluent sans direction claire ce mercredi, les investisseurs restant prudents avant plusieurs rendez-vous majeurs, à commencer par la publication des résultats trimestriels de Nvidia et les chiffres de l'inflation américaine. Après avoir reculé hier, le CAC 40 reprend des couleurs, progressant de 0,47% à 8 478 points peu avant 10h30. A l'inverse, le FTSE 100 londonien et le DAX francfortois cèdent respectivement 0,21% et 0,09%

Les marchés accueillent par ailleurs favorablement l'annonce de Téhéran selon laquelle l'Iran et Oman ont repris leurs négociations sur la gestion du détroit d'Ormuz. Cette reprise du dialogue intervient alors que Washington accentue la pression économique sur Téhéran, sur fond d'enlisement du conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers une série d'indicateurs et d'événements susceptibles d'influencer la trajectoire des marchés, notamment les résultats de Nvidia, les données sur l'inflation américaine et le symposium de Jackson Hole, qui réunira les grands banquiers centraux de jeudi à samedi.

"Dans l'ensemble, la réunion de Jackson Hole devrait confirmer que les marchés financiers doivent s'habituer à un niveau d'incertitude plus élevé en matière de politique monétaire. Cela se traduira probablement par une prime d'incertitude supplémentaire sur l'ensemble de la courbe des taux, mais cela nous offrira un environnement politique et financier plus sain que la poursuite des indications prospectives", analyse Sonia Desai, Global Chief Investment Officer de Franklin Templeton Fixed Income.

Les investisseurs se préparent également à la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Très attendus, ces chiffres doivent notamment permettre de jauger la solidité de la demande pour les infrastructures d'intelligence artificielle (IA), alors que les interrogations se multiplient sur l'ampleur des investissements consacrés au secteur.

Des valeurs en mouvement

Groupe ADP progresse de 1,96%, porté par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passant à l'achat contre conserver précédemment.

A l'inverse, OVH chute de plus de 8% après l'annonce du départ prochain de sa directrice financière, Stéphanie Besnier.

BNP Paribas ( 0,92%) et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank sont en discussions séparées pour acquérir chacune une participation d'au moins 15% dans Techcombank, l'un des principaux établissements bancaires privés du Vietnam, selon deux sources proches du dossier, comme le rapporte Reuters. L'opération pourrait valoriser cette participation jusqu'à 2 milliards de dollars.

Ailleurs en Europe, SAP recule de 4,3%, pénalisé par l'abaissement de la recommandation d'UBS, passée à neutre sur le titre.

Sur le marché des changes, l'euro glane 0,02% à 1,1676 dollar.