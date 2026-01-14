Le CAC 40 renoue avec la hausse malgré un climat sous tension

(Crédits: Adobe Stock)

Après une année 2024 décevante, la Bourse de Paris a surpris par sa solidité en 2025. Porté par la résilience de ses grands groupes, son indice phare a progressé de plus de 10%, en dépit d'un contexte géopolitique et politique particulièrement dégradé.

Le CAC 40 a bouclé l'année 2025 sur une note nettement positive. Selon une analyse publiée le 31 décembre dernier par le Cercle de l'épargne (un think tank sur l'épargne et la retraite), l'indice vedette de la place parisienne a progressé de 10,42% sur 12 mois. Un rebond significatif, après la baisse de 2,15% enregistrée en 2024, qui marque un changement de dynamique pour les investisseurs.

Cette performance n'allait pourtant pas de soi. L'année dernière a été marquée par une accumulation de facteurs défavorables. Sur le plan international, la guerre à Gaza s'est ajoutée à un conflit ukrainien toujours enlisé, tandis que le relèvement des droits de douane par l'administration Trump a ravivé les tensions commerciales. En France, la dissolution de l'Assemblée nationale a plongé le pays dans une instabilité politique durable, sur fond de consommation intérieure en berne.

Les multinationales françaises amortissent le choc

Malgré cet environnement chahuté, les grandes entreprises françaises ont globalement tenu le cap. Le CAC 40 repose avant tout sur des groupes fortement internationalisés, dont l'activité dépend peu de la conjoncture hexagonale. Cette exposition mondiale a joué un rôle d'amortisseur face au ralentissement domestique.

Certains secteurs ont même bénéficié de vents porteurs. La reprise des achats de produits de luxe en Chine a soutenu plusieurs poids lourds de l'indice, tandis que la montée en puissance des dépenses militaires a profité aux acteurs de la défense. Les banques et les télécoms ont également bien performé. Finalement, les résultats financiers ont mieux résisté que prévu, entraînant l'indice parisien dans le vert.

2026, l'année du rattrapage ?

Cette hausse reste toutefois relative lorsqu'on la compare à celle des autres grands indices européens. En 2025, la Bourse de Londres et celle de Francfort ont affiché des progressions supérieures à 20%, tandis que Madrid a connu une envolée spectaculaire, dépassant les 49%. À l'échelle paneuropéenne, la tendance est similaire, avec des indices de référence, comme le Stoxx Europe 600 et le MSCI Europe, en hausse de plus de 16%.

Pour autant, les perspectives ne sont pas nécessairement sombres. L'histoire boursière rappelle que le CAC 40 est capable de rebonds spectaculaires. Le Cercle de l'épargne souligne ainsi qu'en 1987, l'indice vedette de la Bourse de paris a grimpé de plus de 57% sur une seule année.