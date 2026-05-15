Le CAC 40 rechute sous les 8 000 points dans un climat d'aversion au risque
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:22
Le rallye des valeurs technologiques observé jeudi n'aura donc pas suffi à restaurer durablement la confiance des investisseurs. Ces derniers s'inquiètent désormais des conséquences économiques de la guerre en Iran, alors qu'une nouvelle série de statistiques laisse apparaître les premiers signes d'un retour de l'inflation.
Les marchés asiatiques avaient déjà donné le ton. À Tokyo, le Nikkei a nettement décroché après la publication de chiffres montrant que l'inflation des prix de gros au Japon a enregistré en avril sa plus forte hausse depuis trois ans. Ce regain de tensions sur les prix alimente les craintes d'un scénario de stagflation à l'échelle mondiale, combinant ralentissement économique et inflation persistante.
Dans ce contexte, les investisseurs redoutent également un durcissement plus rapide que prévu des politiques monétaires des grandes banques centrales.
Au chapitre géopolitique, alors que le président américain achève ce vendredi sa visite d'Etat à Pékin, Donald Trump a déclaré avoir évoqué le dossier iranien avec son homologue chinois Xi Jinping. Selon lui, les deux dirigeants partagent la même volonté d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire.
"La rencontre au sommet entre le président américain Trump et le président chinois Xi n'a pas débouché sur une avancée décisive dans les relations bilatérales. Elle a toutefois permis de stabiliser ces relations. Le défi pour l'avenir consiste à s'appuyer sur cette entente. À ce jour, cependant, aucune voie claire n'a été tracée pour résoudre le conflit tarifaire, et il en va de même pour la question épineuse de Taïwan. Dans l'ensemble, le sommet a conduit à un apaisement significatif des tensions et à un pas modeste vers un rééquilibrage commercial, mais il est loin de constituer une réinitialisation structurelle", soulignent ce matin les analystes de Commerzbank.
En milieu de journée, le Brent enregistrait une hausse de près de 3%, à 109,64 dollar.
Les valeurs en mouvement
Sur le front des valeurs, LVMH recule de 1,22% après l'annonce de la vente de la marque Marc Jacobs à une coentreprise réunissant WHP Global et G-III Apparel Group.
Stellantis se replie de 2,30% a annoncé un accord d'environ un milliard d'euros avec son partenaire chinois Dongfeng afin de produire en Chine des véhicules des marques Peugeot et Jeep.
L'indice vedette parisien est pénalisé par STMicroelectronics (-5,04%), Safran (-3,28%) et BNP Paribas (-3,13%).
Ailleurs en Europe, Salvatore Ferragamo plonge de 13% à Milan, la maison de mode florentine ayant publié des comptes du 1er trimestre 2026 décevants avec un chiffre d'affaires en légère baisse à taux de change constants, manquant les attentes.
Syensqo grimpe de près de 6% à Bruxelles, le groupe de chimie de spécialités ayant fait part de chiffres rassurants pour le début de l'année, lui permettant de maintenir ses objectifs pour l'ensemble de 2026.
Sur le front des statistiques, les investisseurs surveilleront cet après-midi la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York ainsi que les chiffres de la production industrielle du mois dernier.
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,33% à 1,1622 dollar.
A lire aussi
-
Sur la Croisette, robe de gala ou short de plage, le chien renifleur "ne fait pas de différence" pour traquer cocaïne et cannabis tout au long du festival de Cannes, qui attire dans son sillage aussi bien le gotha du cinéma que vendeurs et consommateurs de drogue. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec précision sur le secteur technologique, Microsoft, compagnies aériennes, Blackstone, Papa John's International, Gemini, cours en avant-Bourse et ocntrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les ... Lire la suite
-
Guerre au Moyen-Orient : la poursuite du conflit va peser sur la croissance et l'inflation mondiales, prévient le FMI
"On se dirige vers le scénario défavorable", a assuré le Fonds monétaire international. La poursuite du conflit au Moyen-Orient et son lot de perturbations du commerce mondial risquent de se traduire par moins de croissance et plus d'inflation, a prévenu jeudi ... Lire la suite
-
La direction du parc de loisirs Marineland d'Antibes, fermé depuis janvier 2025, a annoncé vendredi viser un transfert de ses deux orques et douze dauphins vers l'Espagne avant fin juin, après le feu vert donné par le gouvernement français. "Il faut sortir de l'impasse", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue, veuillez réessayer ou si le problème persiste contacter le service client. [E10008]
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer