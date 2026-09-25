Le CAC 40 rebondit, Alten grimpe et Airbus recule

Les marchés actions européens évoluent en territoire positif pour cette dernière séance de la semaine. A Paris, le CAC 40 retrouve des couleurs après deux séances consécutives de baisse et avance de 0,27%, à 8 103 points. La tendance est plus nettement haussière ailleurs en Europe, avec un Euro Stoxx 50 en progression de 0,87% et un DAX en hausse de 0,82%.

À Wall Street, les contrats à terme laissent également entrevoir une ouverture dans le vert, au lendemain d'une séance négative. Le Dow Jones est attendu en hausse de 0,25%, le S&P 500 de 0,27% et le Nasdaq de 0,50%.

Sur le front des matières premières, les cours du pétrole refluent ce vendredi, mais restent à des niveaux élevés après avoir bondi de plus de 3% jeudi. Le Brent évolue autour de 105 dollars le baril.

Les investisseurs suivront par ailleurs plusieurs indicateurs américains susceptibles d'influer sur la tendance en cours de séance. Sont notamment attendus les commandes de biens durables pour le mois d'août ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour septembre.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Airbus est figé à la dernière place de l'indice phare de la place parisienne et cède 1,69% après avoir signalé un défaut de qualité affectant un certain nombre d'A321neo.

ArcelorMittal progresse de 2,74%, malgré l'annonce d'une charge de dépréciation sans impact sur la trésorerie d'environ un milliard de dollars.

Alten se distingue également, avec un gain de 5,67%. En tête de l'indice SBF 120, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a relevé son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'année.

Dans le secteur bancaire, Banco BPM gagne 2,28% à Milan. Le titre profite de rumeurs de presse selon lesquelles UniCredit et Crédit Agricole envisageraient de s'allier pour lancer une opération sur la banque italienne, avant de se partager ses activités.

Enfin, sur le marché des changes, l'euro s'apprécie de 0,13% face au billet vert, à 1,1389 dollar.