Le CAC 40 rate la passe de 9

Les Bourses européennes ont clôturé la séance ce mardi en ordre dispersé, en l'absence de catalyseurs majeurs. L'attention des investisseurs reste toujours focalisée sur les tensions persistantes au Moyen-Orient. Maintenant leurs positions, les Etats-Unis et l'Iran tentent toujours de trouver un terrain d'entente pour aboutir à un accord de paix et sécuriser la réouverture du détroit d'Ormuz. Le CAC 40 a perdu 0,13% mais reste au-dessus de la barre des 8 700 points : 8 714,94. L'indice phare parisien n'a donc pas aligné une neuvième séance de hausse consécutive, qui lui aurait permit d'égaler sa série haussière de janvier 2025.

Londres a cédé 0,17%. A l'inverse, Francfort et Amsterdam ont progressé respectivement de 0,27% et 0,31%.

A Wall Street, les indices reculent. Vers 17h50, le Dow Jones se replie de 0,04%. Le S&P 500 cède 0,07% et le Nasdaq fléchit de 0,21%.

Au chapitre géopolitique, Donald Trump a déclaré hier sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis allaient demander des "compensations" à Téhéran pour ses actions menées ces dernières années tant contre ses adversaires à l'étranger que contre des manifestants sur son sol. Le président américain a assuré que cette requête serait portée "fermement" lors des négociations, en réponse à la condition posée par les autorités iraniennes. Elles exigent le versement de réparations financières américaines, en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'Iran "exige des compensations pour les dommages subis pendant les cinq mois de conflit militaire" a écrit le président américain, précisant que cette demande n'a jamais été évoquée lors des négociations". Considérant cette initiative "intéressante", le chef d'Etat a ajouté : "De la même manière, je demande moi aussi des compensations à l'Iran, pour toutes les personnes tuées et blessées" lors d'attaques menées par Téhéran. Trump fait notamment référence aux "familles des victimes tuées sur l'USS Cole", ce navire de guerre américain frappé par un attentat meurtrier au Yémen en 2000.

Tensions en mer Rouge : un navire ciblé au large du Yémen

Sur le front des hostilités, dans la région de la mer Rouge, un projectile a touché un navire de commerce à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, au large des côtes sud du Yémen, causant plusieurs victimes, a annoncé ce mardi l'agence maritime britannique UKMTO, qui n'a pas déterminé leur nombre ni la gravité des blessés. De leur côté, les garde-côtes yéménites ont dénombré plusieurs morts et imputent l'attaque aux Houthis pro-iraniens.

En parallèle, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a rapporté hier qu'Israël a lourdement frappé le sud du Liban le week-end dernier, en dépit de l'accord de cessez-le-feu conclu entre les deux pays début juin. Dans un communiqué officiel, elle estime que l'armée israélienne (alliée des Etats-Unis) a tiré 455 projectiles sur le sud du Liban et a violé l'espace aérien libanais à 97 reprises entre le 7 et le 9 août dernier. La Finul a confirmé qu'il s'agissait de l'une des vagues de tirs "les plus intenses" observées ces derniers mois dans la zone frontalière.

Face à cet enlisement et à la forte incertitude quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole progressent. Vers 17h50, le Brent gagne 0,98% à 88,74 dollars. Le WTI avance de 0,96% à 83,08 USD.

Alcon grimpe au SMI

Dans l'actualité des sociétés, RBC Capital Markets a commencé mardi le suivi de l'action Thales avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours de 330 euros. La banque d'investissement canadienne considère la division défense de Thales, qui représente 55% du chiffre d'affaires du groupe, comme l'un des meilleurs actifs européens du secteur. Pour ce segment, ils tablent sur un taux de croissance annuel moyen organique du chiffre d'affaires de 15% sur la période 2025-2030, contre une moyenne de 10% pour ses pairs, hors Rheinmetall.

En Europe, la journée a été marquée par quelques publications de résultats.

Dominant l'indice SMI, Alcon a bondi de près de 5%, soutenu par ses bons résultats du 2e trimestre et le relèvement de certains de ses objectifs pour l'exercice 2026. Le groupe de santé suisse anticipe désormais, hors effets de change, une hausse de son BPA core de 12 à 15%, et non plus de 10 à 13%, ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle core de 90 à 190 points de base, et non plus de 70 à 170 points de base.

En Allemagne, malgré la révision à la hausse de ses prévisions et des performances encourageantes au 1er semestre 2026 qui ont dépassé les attentes, le titre Salzgitter (-1,62%) a reculé en Bourse. A 459 MEUR, l'EBITDA VX a été nettement supérieur sur un an (116,8 MEUR au 1er semestre 2025). Le résultat après impôts s'est établi à 43,5 MEUR (contre une perte de 88,9 MEUR au 1er semestre 2025). Le groupe sidérurgique allemand mise désormais sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 MdsEUR (contre environ 9,5 MdsEUR précédemment) et un EBITDA VX compris entre 725 et 825 MEUR (contre 625 à 725 MEUR auparavant).

Après s'être replié de 2,5% à Londres en cours de séance, InterContinental Hotels ( 0,06%) a fini quasiment stable après une performance mitigée au 1er semestre. Bien que la chaîne hôtelière a vu son BPA ajusté croître de 13% à 274,7 cents, battant de 4% le consensus, son profit opérationnel n'a augmenté que de 10% à 665 MUSD, un niveau inférieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires est en hausse de 7% à 1 255 MUSD, en ligne avec les attentes. En outre, la croissance du revenu par chambre d'InterContinental Hotels Group (IHG) a ralenti notamment au 2e trimestre : 3,5% contre 4,4% du trimestre précédent.

Côté statistiques, les yeux seront braqués demain sur le rapport sur l'inflation aux Etats-Unis. D'après les estimations, elle pourrait se modérer, passant d'un rythme annuel de 3,5% en juin à 3,4% en juillet, tandis que l'inflation sous-jacente pourrait ralentir de 2,6% à 2,5%.

Sur le marché des devises, l'euro perd 0,04% à 1,1539 USD.