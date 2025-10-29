Le CAC 40 progresse très modestement, Bic sous pression

(AOF) - Les Bourses européennes progressent modestement avant la décision de la Fed ce soir. Elle devrait annoncer une nouvelle baisse des taux directeurs de 25 points de base. En attendant, les investisseurs continuent de réagir aux résultats d'entreprises. En Europe, les résultats de Deutsche Bank sont appréciés. A Paris, Bic chute après avoir abaissé ses prévisions annuelles et la confirmation des perspectives d'emeis rassure. Aux Etats-Unis, les publications continuent de déferler. A 12 heures, le CAC 40 gagne 0,08% à 8222 points et l'indice EuroStoxx50, 0,50% à 5733 points.

En Europe, Deutsche Bank gagne 3,66% à 30,69 euros grâce à la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La première banque allemande a bénéficié de revenus supérieurs de 3% aux attentes tandis que les coûts ont légèrement déçu, relèvent les analystes. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025 et, après avoir augmenté les distributions aux actionnaires de 50 % au cours des trois dernières années, nous sommes en passe de restituer plus de 8 milliards d'euros aux actionnaires entre 2022 et 2026", a déclaré le directeur général, Christian Sewing.

A Paris, Bic (-10% à 48,60 euros) pointe au dernier rang de l'indice SBF 120. "Les résultats de Bic pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 sont conformes aux attentes du marché, mais la direction a émis un avertissement sur les résultats pour l'ensemble de l'exercice", résume Alpha Value. Le groupe, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3%, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants, entre -1 et -1,5%. L'action Bic cumule désormais plus de 20% de pertes en Bourse depuis le 1er janvier.

emeis (+9,39% à 15,72 euros) est solidement installé en tête de l'indice SBF 120, la publication de revenus trimestriels en ligne s'accompagnant de la réaffirmation des objectifs pour 2025 et à moyen terme. AlphaValue s'attendait à ce que cette publication soit "bien accueillie par le marché, en particulier après la révision à la baisse des prévisions de l'un de ses principaux concurrents directs hier, qui a invoqué la préparation à des changements réglementaires". Clariane a été lourdement sanctionné hier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en septembre seront publiées à 13h30.

La décision de politique monétaire de la Banque du Canada sera connue à 14h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront dévoilées à 15h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19 heures.

Vers 12h00, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,1648 dollar