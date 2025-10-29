Criteo : pourquoi l'étoile française de la pub en ligne veut déménager au Luxembourg avant de viser les Etats-Unis

Porté par des résultats en hausse, le groupe français a lancé les grandes manoeuvres pour déplacer sa domiciliation juridique, avec comme objectif affiché l'accès aux prestigieux indices boursiers américains, dont le S&P 500.

Criteo a bondi en Bourse après des résultats du troisième trimestre 2025 supérieurs aux attentes (illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

Déjà coté au Nasdaq depuis 2013, le spécialiste français de la publicité en ligne, veut déplacer sa domiciliation juridique au Luxembourg, première étape avant un transfert de son siège social aux États-,Unis, a-t-il annoncé mercredi 29 octobre dans un communiqué. "C'est une évolution naturelle dans la trajectoire de Criteo afin de tirer pleinement parti des avantages de notre cotation aux États-Unis", a indiqué dans le communiqué Frederik van der Kooi, président du conseil d'administration de cet étendard de la French Tech.

A travers cette domiciliation au Luxembourg, qui doit être finalisée au troisième trimestre 2026, Criteo va transformer en actions ordinaires les titres qu'il échange actuellement à New York sous une forme réservée aux entreprises étrangères, appelée "American Depositary Shares".

L'opération vise à simplifier la structure de l'entreprise pour élargir sa base actionnariale en ayant accès à un plus grand nombre d'investisseurs aux États-Unis et à se donner plus de flexibilité dans la gestion de son propre capital, notamment les rachats d'actions, a-t-elle expliqué.

"Avec une domiciliation au Luxembourg, nous pourrions potentiellement envisager un transfert aux États-Unis, ce qui nous permettrait d'être plus facilement éligibles pour les indices boursiers américains" , a ajouté M. van der Kooi.

Une inclusion de Criteo dans ces indices, comme le S&P 500, donnerait accès au groupe à des stratégies d'investissements dites passives, qui montent en puissance ces dernières années, a expliqué la société à l'AFP.

Criteo reste "ancré dans l'écosystème technologique français"

L'opération reste soumise à la consultation préalable du CSE du groupe, et à l'approbation des actionnaires qui seront consultés lors d'un vote au premier trimestre 2026. Un transfert du siège social aux États-Unis n'aurait de son côté pas lieu avant début 2027 au plus tôt, a précisé Criteo.

L'entreprise a cherché à rassurer sur l'impact de ces changements sur les activités du groupe en France. "Nous restons profondément ancrés dans l'écosystème technologique français", a déclaré le directeur général Michael Komasinski, ajoutant que "le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) et les équipes de Paris continueraient à être des moteurs d'innovation".

Au troisième trimestre, Criteo a affiché un bénéfice net multiplié par plus de six (+552%) à 40 millions d'euros, grâce à une gestion "disciplinée" de ses coûts et des investissements dans l'IA, est-il précisé dans le communiqué. Son revenu net, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC, l'indicateur privilégié par l'industrie), a atteint 288 millions de dollars sur la période, en hausse de 8% par rapport à l'an dernier.