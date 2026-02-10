Le CAC 40 proche de son plus haut historique, Kering s'envole
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 12:07
Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs résultats d'entreprises ce mardi matin.
En Europe, Philips ( 8,59%) se distingue à la Bourse d'Amsterdam après la publication des ses résultats trimestriels et annuels, ainsi que de ses objectifs à court et moyen terme. Au quatrième trimestre, les ventes en comparables ont augmenté de 7%, à 5,10 milliards d'euros, là où le consensus tablait sur 4,9% et 5,1% pour KBC Securities. Cette bonne performance a été portée par le dynamisme observé dans les segments Connected Care ( 6,6%) et Personal Health ( 13,6%), alors que la division Diagnosis & Treatment est en retrait ( 3,7%).
En outre, à Londres, BP (-4,74%) affiche une des plus frotes baisses du FTSE 100. La compagnie pétrolière britannique déçoit ses actionnaires après l'annonce de la suspension du rachat d'actions pour renforcer son bilan, conséquence d'une perte nette de 3,4 MdsEUR. L'endettement net recule cependant de 15 % sur un an.
TUI (-5,09%) recule alors que le voyagiste européen a annoncé avoir réalisé "le meilleur premier trimestre de son histoire", parvenant à diviser par deux ses pertes au premier trimestre de son exercice comptable (octobre-décembre).
Kering, valeur star de la séance
A Paris, Kering affiche la plus forte hausse du CAC 40. Bondissant de 10,99%, ses résultats trimestriels ont entraîné dans son sillage les autres mastodontes du luxe comme LVMH et Hermès, essentiels pour la performance globale du CAC. Kering profite d'un quatrième trimestre moins dégradé que redouté, avec des ventes en recul limité à -3%.
Malgré un exercice 2025 lourdement pénalisé (résultat net de 72 MEUR) du groupe de luxe, le marché retient l'amélioration séquentielle et les premiers signes de reprise chez Gucci. Les nouvelles collections et la promesse d'un plan stratégique en avril alimentent l'anticipation d'un rebond en 2026.
Côté statistiques, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du BIT a augmenté de 56 000 au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, à 2,5 millions de personnes, selon l'Insee. Le taux de chômage au sens du BIT s'est ainsi établi à 7,9% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du troisième trimestre 2025 et à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021, mais nettement au-dessous de son pic de mi-2015.
En cours de séance, les investisseurs doivent encore prendre connaissance de quelques données américaines cet après-midi, à savoir les prix à l'importation et les ventes de détail pour décembre, puis les stocks des entreprises pour novembre.
Vers 12h, l'euro perd 0,05% à 1,1909 dollar.
