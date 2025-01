Le CAC 40 poursuit son mouvement baissier ; la Fed au menu de mercredi

Le reste de la semaine s'annonce riche en termes de résultats des deux côtés de l'Atlantique : Eiffage, LVMH, Sanofi, STMicroelectronics d'un côté et Alphabet, Boeing, Tesla, Amazon, Apple, et Meta de l'autre côté.

A Paris, Sartorius Stedim Biotech et Alten ont brillé après leurs résultats tandis que Schneider Electric a, comme hier, fermé la marche du l'indice phare de la place parisienne.

Coface estime pour sa part que "les marchés doivent se préparer à une période de volatilité" avec l'arrivée de DeepSeek, car le modèle "frugal" de la start-up chinoise pourrait "essaimer" et "satisfaire à bon nombre d'applications de l'intelligence artificielle générative à moindre coût", de sorte que "les capacités de calcul considérables actuellement en cours de construction pourraient devenir excédentaires".

Pour cette dernière semaine du mois de janvier, les investisseurs auront le regard tourné vers les banques centrales. La Fed et la BCE rendront leurs décisions de politique monétaire respectivement mercredi et jeudi.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.