Le CAC 40 plombé par les banques sur fond de tensions obligataires

Au gong final, l'indice parisien abandonne 1,68%, à 8 319 points, en dépit des hausses de Renault ( 4,34%) et STMicro ( 3%), tandis que Londres cède 0,78%. De son côté, Francfort parvient à résister à la tendance et s'adjuge 0,26%, notamment grâce aux soutiens de SAP ( 5,5%) et BMW ( 3,5%). Même si Nvidia a rassuré avec une publication trimestrielle largement supérieure aux attentes, l'environnement macroéconomique reste morose, notamment marqué notamment par un regain des tensions sur le marché obligataire.

A Paris, Eiffage et Pernod Ricard pèsent sur la tendance, avec des baisses respectives de 7,4% et 4,6% après des publications jugées décevantes. Mais c'est surtout le net recul du secteur bancaire qui retient l'attention avec -5% pour Société Générale, -4,8% pour BNP Paribas et -3,97% pour Crédit Agricole.

Les investisseurs semblent ainsi se montrer nerveux à l'approche de la décision de Fitch sur la dette souveraine française, dans un contexte de remontée des rendements obligataires.

"Une dégradation de la note A paraît peu probable, mais un passage de la perspective de stable à négative reste possible", estime Olivier Malteste, chef économiste et directeur des investissements de Yomoni.

Hausse des taux souverains

Cette nervosité se traduit directement sur le marché de la dette. Le rendement de l'OAT française à 10 ans évolue désormais à 4,1%, contre 3,24% pour le Bund allemand de même échéance. L'écart entre les deux taux approche ainsi 90 points de base, signe d'une prime de risque accrue exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française.

Cette tension pénalise donc les valeurs bancaires, très sensibles aux inquiétudes entourant la dette souveraine et les perspectives économiques.

Au-delà des finances publiques, la hausse des taux pourrait également peser sur l'activité. "La hausse des rendements renchérit également le crédit immobilier et pèse sur le financement des ETI et PME, avec des effets potentiels sur l'investissement, la croissance et l'emploi", rappelle Olivier Malteste.

Le phénomène dépasse toutefois le seul cas français. Fitch souligne que la récente envolée des rendements des obligations d'État à long terme dans les économies développées accentue les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontés de nombreux émetteurs souverains. Les rendements moyens des pays du G7 atteignent désormais leur plus haut niveau depuis 2008.

Les marchés attendent désormais le discours de Warsh

Les tensions géopolitiques continuent également d'alimenter la prudence. En l'absence d'avancée dans la résolution du conflit au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz reste congestionné et les cours du pétrole progressent. Le Brent gagne 2,2%, à 88,4 USD le baril, tandis que le WTI avance de 0,6%, à 82,3 USD.

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Dans ce contexte déjà tendu sur les marchés obligataires, les investisseurs surveilleront vendredi avec une attention particulière le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole (Wyoming), à l'occasion du rendez-vous annuel des banquiers centraux.

Selon ABN Amro, l'enjeu portera moins sur la prochaine décision de taux que sur les indications concernant la fonction de réaction de la Fed, après deux réunions consécutives au cours desquelles les taux ont été maintenus dans une fourchette de 3,50% à 3,75%.

"Une autre question clé est de savoir si la hausse des rendements des Treasuries à long terme peut se substituer à un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Fed", ajoutent les analystes.

Les valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, Jefferies confirme sa recommandation "achat" sur Sodexo ( 2,4%) et maintient son objectif de cours à 65 EUR. Ses estimations restent globalement inchangées, même si l'intermédiaire a légèrement relevé ses prévisions de croissance organique pour le quatrième trimestre, désormais supérieures au consensus.

AlphaValue renouvelle de son côté sa recommandation "achat" sur EssilorLuxottica (-1,07%). Le bureau d'études considère que le récent recul du titre offre un point d'entrée intéressant, malgré les tensions entourant la gouvernance et les défis technologiques auxquels le groupe est confronté.

A Copenhague, Novo Nordisk (-3,18%) accuse la plus forte baisse de l'indice OMXC 25 après la dégradation de la recommandation de Deutsche Bank, passée de "conserver" à "vendre".

A l'inverse, Vestas Wind Systems gagne 4,28%, à 217 DKK. Berenberg a relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" et porté son objectif de cours de 196 à 240 DKK sur le fabricant de systèmes de production d'énergie éolienne.

Enfin, alors qu'un mouvement social chez Airbus en Espagne pourrait s'étendre à la France, AlphaValue maintient sa recommandation "alléger" sur le constructeur aéronautique, assortie d'un objectif de cours inchangé de 215 EUR. Le titre recule de 1,19%.