Le CAC 40 plombé par le risque politique

(AOF) - Les marchés européens sont plongés dans le rouge, la place parisienne en tête, depuis l'annonce de François Bayrou d'organiser un vote de confiance le 8 septembre engageant la responsabilité de son gouvernement. Les valeurs bancaires figurent parmi les victimes du risque politique, Société Générale fermant la marche du CAC 40. De son côté, le spread franco-allemand a atteint un plus haut depuis le 11 avril. Par ailleurs, la gouverneure de la Fed Lisa Cook a été démise de ses fonctions par le président Trump. Le CAC 40 dévisse de 1,54% à 7722 points et l'EuroStoxx 50 de 0,94% à 5392 points.

A Francfort, Puma recule de 1,20% à 21,47 euros sur la place de Francfort après avoir vécu hier une séance en fanfare (+15,96%). L'équipementier sportif fait, selon Bloomberg, l'objet de spéculations autour d'un désengagement de la famille Pinault qui détient 28,7% dans le groupe allemand, via sa holding Artemis. La famille étudie différente pistes et serait déjà entrée en contact avec des possibles acheteurs de ses parts comme les groupes d'articles sportifs chinois Li Ning et Anta Sports mais aussi des groupes américains et des fonds souverains au Moyen-Orient.

Le scénario est bien rodé – il était déjà à l’oeuvre en septembre 2024 – la crise politique à Paris entraîne une augmentation du spread entre la France et l’Allemagne et celle-ci provoque une chute des valeurs bancaires. Société Générale (-6,99% à 51,92 euros), BNP Paribas (-6,32% à 75,35euros) et Crédit Agricole (-6,65% à 15,45 euros) enregistrent ainsi les plus fortes baisses du CAC 40. Le secteur bancaire est fortement pénalisé par l'augmentation du risque politique français car il constitue le coeur de l'économie du pays. Autre valeur financière perdant pied, Axa cède 5,08% à 38,88 euros.

Freelance.com (-1,38% à 2,15 euros) a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 qui ressort en croissance de 3% à 530,1 millions d'euros. Il a reculé de 3% en données comparables. Sur le périmètre France, il s'établit à 388,4 millions d'euros, en hausse de 2%, et sur le périmètre international, à 141,7 millions d'euros, en amélioration de 4%. En organique, l'activité a reculé de 5% en France et progressé de 6% à l'international.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2025, la confiance des ménages en France se replie légèrement, après trois mois de stabilité. À 87, l'indicateur qui la synthétise diminue d'un point et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023. Il demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). En août 2025, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future se dégrade légèrement. Après trois mois de stabilité, le solde d'opinion associé perd deux points, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2023. Il s'écarte encore de sa moyenne de longue période.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en juillet seront publiées à 14h30, suivies à 15h de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en août sera connu à 16h.

A la mi-séance, l'euro glane 0,19% à 1,1643 dollar.