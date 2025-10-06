Le CAC 40 plie sous la pression du risque politique

(AOF) - Le marché parisien a nettement sous-performé en Europe, victime de la dégradation de la situation politique en France. Le CAC 40 a reculé de 1,36%, à 7971,78 points, tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,33%, à 5633,13 points. En revanche, Francfort a clôturé dans le vert. Wall Street évolue pour sa part en ordre dispersé : le Dow Jones perd 0,18% tandis que l'indice S&P500 gagne 0,33% vers 17h35. Ce dernier bénéficie de l'envolée d'AMD grâce à un partenariat stratégique avec OpenAI.

La valse des Premiers ministres

En Asie, l'indice japonais Nikkei a bondi de 4,75% pour atteindre le niveau inédit de 47 944,76 points dans la perspective de la nomination de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre. " La réaction initiale du marché reflète les attentes selon lesquelles Sanae Takaichi mènera activement des politiques budgétaires et monétaires plus souples afin de soutenir la croissance économique au Japon " explique MUFG. Le yen a ainsi nettement reculé contre les principales devises.

En France, l'information est tombée en début de séance : Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre. Emmanuel Macron peut soit lui nommer un successeur, soit dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale ou soit démissionner, hypothèse qu'il a toujours rejetée jusqu'à présent.

La probabilité d'un gouvernement " technocratique " faisant passer une Loi spéciale augmente dans notre scénario central, indique Allianz Trade. " Ce recours signifierait une économie budgétaire d'environ 18-20 milliards d'euros (au lieu des 44 milliards qui étaient prévus dans le plan Bayrou) ainsi qu'une légère réduction du déficit public vers 5,1-5,2% du PIB en 2026, " explique le spécialiste de l'assurance-crédit commercial.

Ces deux changements au plus haut niveau de deux pays fortement endettés ont bénéficié à l'or et au bitcoin , qui évoluent sur leurs plus hauts historiques.

Forte hausse des taux longs

Dans le contexte de risque politique exacerbé en France, le rendement du 10 ans français augmente de 6 points de base à 3,574 %. Le spread franco-allemand – une mesure du risque politique – a progressé à 85,2 points de base. L'écart était d'environ 50 points de base avant que le président Macron ne provoque l'instabilité en annonçant les élections surprises en 2024.

Cet écartement du spread a pesé sur les valeurs bancaires, qui ont enregistré les plus fortes baisses de l'indice CAC 40, Société Générale en tête. L'augmentation des spreads souverains peut avoir un impact négatif sur les banques au niveau fondamental, par exemple, sur la valorisation de leur portefeuille obligataire et leurs coûts de financement.

Des sociétés comme Bouygues et Vinci, dont l'activité dépend notamment des contrats ou des concessions de l'État, ont aussi été sous pression. Le secteur immobilier a pour sa part souffert de la hausse des taux longs.

La séance a également été marqué par l'avertissement de Seb, dont l'action a dévissé de plus de 21%