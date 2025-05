Le CAC 40 part à l'assaut des 7900 points grâce à l'accord sino-américain

(AOF) - L’heure est au soulagement et à la hausse sur les Bourses européennes. La rencontre entre la Chine et les Etats-Unis ce week-end en Suisse a débouché sur une nette réduction des droits de douane pendant 90 jours. Au cours de cette période, les deux parties continueront leurs discussions. Les secteurs les plus exposés à la Chine, comme le luxe, et aux droits de douane, comme l'automobile, bondissent. Menacé d'une forte baisse des prix aux Etats-Unis, le secteur pharmaceutique est sous pression. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,62% à 7869 points et l’EuroStoxx50, 1,92% à 5412 points.

En Europe, Unicredit (+3,78% % à 55,80 euros) est bien classée au sein de l’indice italien FTSE MIB après avoir rehaussé ses objectifs 2025. L’action de la banque italienne avait reculé lors de leur présentation début février. Unicredit anticipe désormais un bénéfice net ajusté en hausse et non plus stable. Les revenus sont attendus à environ 23,5 milliards d’euros contre milliards d'euros auparavant. S’agissant des opérations de fusions & acquisitions, la banque italienne a indiqué qu’elles seront poursuives si elles améliorent le modèle inégalé d'UniCredit dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

A Paris, Emeis (+ 8,38 % à 11,926 euros) signe la deuxième plus forte hausse du SBF 120. L’action du spécialiste des maisons de retraite et des cliniques de soins médicaux et de réadaptation est portée par une publication trimestrielle confirmant l’amélioration de sa performance opérationnelle. Pour rappel, depuis la parution du livre Les Fossoyeurs fin janvier 2022, l’action a perdu plus de 99 % de sa valeur, mais affiche un rebond de plus de 81 % depuis le début de l’année. Lundi, le groupe a dévoilé un chiffre d’affaires en croissance de 5,2 %, ou de 6,2 % en organique, à 1,445 milliard d’euros.

Les titres des grands laboratoires européens débutent la semaine dans le rouge, affectés par les nouvelles déclarations de Donald Trump. Ainsi, Sanofi chute de 5,57% à 87,67 euros. Ce week-end, sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a confirmé qu'il signerait lundi matin à 9h (15h à Paris) un décret pour réduire " presque immédiatement " de 30 à 80 % les prix des médicaments sur ordonnance et de certains produits pharmaceutiques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les détails de l'accord conclu entre les Etats-Unis et la Chine ont été révélés. Les deux pays se sont accordés sur des réductions importantes des droits de douane pendant 90 jours, selon Bloomberg. Les États-Unis réduisent leurs droits de douane sur les produits chinois de 145 % à 30 %. La Chine réduit ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %.

" L'accord entre les États-Unis et la Chine - de loin les deux plus grandes économies du monde - réduit les risques d'une récession déclenchée par l'escalade des conflits commerciaux et devrait également réduire les risques inflationnistes aux États-Unis ", souligne Commerzbank.

L'économiste fait également remarquer qu'il devient de plus en plus clair que les États-Unis considéreront à l'avenir un taux douane de 10 %, comme une limite inférieure. " Par rapport au taux effectif applicable jusqu'au début de l'année, il s'agirait encore d'un quasi quadruplement, avec l'impact correspondant sur les flux commerciaux, l'inflation et les décisions d'investissement ", prévient-il.

Vers 12 heures, l'euro perd 1,08% à 1,1229 dollar.