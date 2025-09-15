 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le CAC 40 gagne plus de 1%, Fitch dans le rétroviseur et la Fed en ligne de mire
information fournie par AOF 15/09/2025 à 10:19

(AOF) - Faisant fi de la dégradation de la note de la France par Fitch à A+; une décision déjà largement anticipée par les marchés ; le CAC 40 est bien orienté. L’indice parisien progresse de 1,24%, à 7921,95 points. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans français recule de 1,7 point à 3,496%, mais moins que ses équivalents, italien et espagnol, qui baissent de respectivement 3,1 points et 2,4 points. Si Fitch a dégradé d’un cran la note de la France en raison principalement de son endettement, sa concurrente S&P a relevé d’un cran celle de l’Espagne à A+.

Le spread franco-allemand s'élève à 79,4 points de base.

Cette semaine sera animée par les réunions des Banques centrales. La Fed fera connaître sa décision, mercredi, la Banque de Norvège et la Banque d'Angleterre, jeudi, et la Banque du Japon, vendredi. La Banque centrale américaine devrait assouplir sa politique monétaire de 25 points de base après avoir maintenu son principal taux directeur inchangé depuis 9 mois.

Banques centrales
