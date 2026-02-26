Le CAC 40 enchaîne les records, les autres places européennes essaient de suivre
La veille à Wall Street, les indices new-yorkais ont terminé dans le vert, avant la publication, après la clôture, du géant Nvidia. S'il n'a pas déçu avec ses résultats, le leader mondial de l'IA et de l'informatique accélérée n'a pas non déchaîné les foules. En préséance, le titre s'affiche en légère hausse.
Les valeurs européennes sur le devant de la scène
En Europe, les investisseurs ont encore une avalanche de publications et autres actualités à digérer. Engie signe la plus forte hausse du CAC 40 avec un gain de 8,10%. Le groupe a signé un accord pour l'acquisition de 100% de UK Power Networks pour une valeur d'equity de 10,5 milliards de livres sterling.
Schneider Electric grimpe de 4,36% après avoir dévoilé ses résultats 2025 et ses perspectives pour 2026.
Bouygues s'apprécie de 1,36% après avoir publié des comptes solides pour l'exercice 2025. Le conglomérat a également indiqué viser une stabilité de son chiffre d'affaires 2026, à taux de change constants.
Dans le bas du palmarès du CAC 40, on retrouve Société Générale qui cède 1,26%, victime de quelques prises de bénéfices au lendemain d'un gain de 3,17%.
En dehors de l'indice, Eramet recule de 4,91%. Le groupe minier et métallurgique a suspendu ses objectifs 2026 après un incendie sur un site au Sénégal, qui l'a contraint à interrompre sa production.
Ailleurs en Europe, Puma gagne 3,27%. L'arrivée d'Anta comme actionnaire principal à 29% change la donne car le géant chinois s'engage à relancer les ventes en Chine, une bouée de sauvetage qui fait oublier la perte de 357 MEUR et la suppression du dividende.
Rolls Royce progresse de 5,86%, le plan de transformation de Tufan Erginbilgic porte ses fruits avec des objectifs à moyen terme atteints deux ans en avance. Le motoriste annonce, en outre, un rachat d'actions colossal de 7 à 9 MdsGBP sur 2026-2028 et des prévisions 2026 qui dépassent le consensus de 8%.
En revanche, la séance est plus douloureuse pour Syensqo qui chute de 24,02%. la société de produits chimiques belge plonge à l'annonce de ses résultats d'exploitation en dessous des attentes, pénalisés par les difficultés rencontrées par son unité de polymères spéciaux.
Au niveau de la macro-économie, l'agenda est particulièrement léger ce jeudi. Parmi les indicateurs d'importance, seules les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont programmées aux Etats-Unis à 14h30. Les analystes tablent sur une accélération à 215 000 unités, après 206 000 la semaine précédente.
En ce qui concerne la Banque centrale européenne, cette dernière s'attend à ce que l'inflation alimentaire se stabilise juste au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année selon sa présidente Christine Lagarde.
Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,17%), il se négocie contre 1,1794 dollar.
Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole est en repli. A Londres, le Brent de la mer du Nord cède 1,50%, à 69,70 dollars.
