(AOF) - La France plonge dans la crise politique et le CAC 40 décroche de 1,73%, à 7941,42 points. Tout juste nommé, Sébastien Lecornu, a démissionné ce matin de son poste de Premier ministre, rapporte Reuters. Sa démission a été acceptée par Emmanuel Macron. Hier soir, le nouveau gouvernement apparaissait mort né : Bruno Retailleau, reconduit en tant que ministre de l'Intérieur avait critiqué la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce.
Le CAC 40 décroche après la démission de Sébastien Lecornu
information fournie par AOF 06/10/2025 à 09:53
