 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 915,33
-2,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 décroche après la démission de Sébastien Lecornu
information fournie par AOF 06/10/2025 à 09:53

(AOF) - La France plonge dans la crise politique et le CAC 40 décroche de 1,73%, à 7941,42 points. Tout juste nommé, Sébastien Lecornu, a démissionné ce matin de son poste de Premier ministre, rapporte Reuters. Sa démission a été acceptée par Emmanuel Macron. Hier soir, le nouveau gouvernement apparaissait mort né : Bruno Retailleau, reconduit en tant que ministre de l'Intérieur avait critiqué la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce.

Crise de gouvernement
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

3 commentaires

  • 10:15

    mmemmi

    Mauvaise lecture . Regardez l ouverture et après l annonce .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank