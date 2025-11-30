Évasion de Dijon: le fugitif repris et une complice présentés à un juge

La prison de Dijon, le 27 novembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le fugitif repris et une complice présumée de la double évasion jeudi de la prison de Dijon sont présentés dimanche à un juge en vue de leur mise en examen, a indiqué le parquet.

L'un des deux fugitifs est toujours en fuite, selon la même source.

L'autre détenu, âgé de 32 ans, a été repris 24 heures seulement après sa cavale. Il est déféré ce dimanche en vue de sa mise en examen pour "évasion en bande organisée et association de malfaiteurs", a précisé dans un communiqué le procureur à Dijon, Olivier Caracotch.

Ce fugitif avait été arrêté dans un bar-pmu de Saône-et-Loire en train de prendre un café. Dans la foulée, une femme de 25 ans avait été interpellée, ainsi que son compagnon de 22 ans. Ce dernier a été rapidement mis hors de cause et sa garde à vue levée dès vendredi soir.

La femme, qui fait partie de l'entourage du fugitif repris, "reconnaît avoir pris en charge deux personnes à Dijon mais sans savoir alors qu'ils étaient en état d'évasion", selon le procureur.

L'entrée de la maison d'arrêt de Dijon, le 27 novembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Elle a affirmé que "l'homme l'ayant appelée lui avait déclaré qu'il avait été libéré légalement de détention et qu'il était accompagné d'un ami". Lors d'une perquisition à son domicile, des drones ont été découverts mais la mise en cause conteste qu'ils aient pu servir à des livraisons illicites en prison.

Le parquet a requis contre les deux personnes leur mise en examen ainsi que leur placement en détention provisoire.

Deux juges d'instruction dijonnais sont désormais saisis pour l'information judiciaire ouverte pour "évasions en bande organisée, complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs".

Les recherches pour interpeller le second fugitif, considéré comme "dangereux" et âgé de 19 ans, "se poursuivent", selon le communiqué.

Jeudi tôt dans la matinée, les deux détenus se sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une simple de lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

Ils étaient tous les deux en détention provisoire: celui de 32 ans pour violences conjugales notamment, et l'autre, pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Déjà condamné à une dizaine de reprises pour des violences aggravées et enlèvement notamment, il se situe "dans le registre de la criminalité organisée", a indiqué le parquet de Montbéliard (Doubs), qui instruit l'affaire contre lui.