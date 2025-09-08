Le CAC 40 débute la semaine sur une note favorable, indifférent au sort de François Bayrou

(AOF) - Les indices européens, dont le CAC 40, ont terminé en hausse, soutenus par la perspective d'une baisse des taux de la Fed. Si à l'heure de la clôture en Europe, le sort du Premier ministre français n'était pas encore connu, François Bayrou devrait succomber à l'hostilité de l'Assemblée nationale dans la soirée. Le spread franco-allemand s'élève à 76,7 points de base contre 82 points, il y a 15 jours. A Paris, Edenred et Pluxee ont souffert de l'ouverture d'une enquête en Turquie. L'indice CAC 40 a gagné 0,78% à 7738,84 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,92% à 5367,22 points.

Il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur de presse, mais l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML , pourrait devenir le premier actionnaire du champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI . À la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML a gagné 2,48%, à 676,60 euros. L'agence de presse Reuters affirme que le groupe technologique néerlandais se serait engagé à investir 1,3 milliard d'euros dans la levée de fonds de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI, dont il deviendrait ainsi le plus important actionnaire.

Edenred (-3,65%, à 22,94 euros) a fermé la marche du CAC 40. Idem pour Pluxee (-6,91%, à 15,15 euros) au sein de l'indice SBF 120. Les émetteurs de titres-restaurant ont dévissé en raison du vote de confiance programmé ce lundi à l'Assemblée nationale et de l'enquête dont les deux sociétés font l'objet de la part de l'Autorité de la concurrence turque. Celle-ci a décidé d'ouvrir une enquête sur Edenred, Multinet, Pluxee et Setcard, les principaux acteurs du secteur des cartes-repas en Turquie. Elle examinera si les quatre entreprises ont enfreint la loi par des pratiques telles que la manipulation des offres, le partage de clientèle et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel.

Airbus SE (+2,16% à 187,82 euros) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le but de soutenir les futures activités du plan d'actionnariat salarié et les plans de rémunération en actions. Le programme sera exécuté jusqu'au 16 janvier 2026 pour un nombre maximal de 4,14 millions d'actions. La mise en œuvre de la première tranche du programme, qui portera sur un nombre maximal de 2,07 millions d'actions, débutera le 8 septembre 2025 et prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs européens est tombé à -9,2 en septembre après - 3,7 en août. Il était attendu en amélioration à - 2,2. " L'évaluation de la situation actuelle a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2025 et les inquiétudes économiques refont surface avec force. " a commenté le cabinet d'études.

Vers 17h30, l'euro progresse de 0,89% à 1,1747 dollar.