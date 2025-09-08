 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 débute la semaine sur une note favorable, indifférent au sort de François Bayrou
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:56

(AOF) - Les indices européens, dont le CAC 40, ont terminé en hausse, soutenus par la perspective d'une baisse des taux de la Fed. Si à l'heure de la clôture en Europe, le sort du Premier ministre français n'était pas encore connu, François Bayrou devrait succomber à l'hostilité de l'Assemblée nationale dans la soirée. Le spread franco-allemand s'élève à 76,7 points de base contre 82 points, il y a 15 jours. A Paris, Edenred et Pluxee ont souffert de l'ouverture d'une enquête en Turquie. L'indice CAC 40 a gagné 0,78% à 7738,84 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,92% à 5367,22 points.

Il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur de presse, mais l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML , pourrait devenir le premier actionnaire du champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI . À la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML a gagné 2,48%, à 676,60 euros. L'agence de presse Reuters affirme que le groupe technologique néerlandais se serait engagé à investir 1,3 milliard d'euros dans la levée de fonds de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI, dont il deviendrait ainsi le plus important actionnaire.

Edenred (-3,65%, à 22,94 euros) a fermé la marche du CAC 40. Idem pour Pluxee (-6,91%, à 15,15 euros) au sein de l'indice SBF 120. Les émetteurs de titres-restaurant ont dévissé en raison du vote de confiance programmé ce lundi à l'Assemblée nationale et de l'enquête dont les deux sociétés font l'objet de la part de l'Autorité de la concurrence turque. Celle-ci a décidé d'ouvrir une enquête sur Edenred, Multinet, Pluxee et Setcard, les principaux acteurs du secteur des cartes-repas en Turquie. Elle examinera si les quatre entreprises ont enfreint la loi par des pratiques telles que la manipulation des offres, le partage de clientèle et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel.

Airbus SE (+2,16% à 187,82 euros) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le but de soutenir les futures activités du plan d'actionnariat salarié et les plans de rémunération en actions. Le programme sera exécuté jusqu'au 16 janvier 2026 pour un nombre maximal de 4,14 millions d'actions. La mise en œuvre de la première tranche du programme, qui portera sur un nombre maximal de 2,07 millions d'actions, débutera le 8 septembre 2025 et prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs européens est tombé à -9,2 en septembre après - 3,7 en août. Il était attendu en amélioration à - 2,2. " L'évaluation de la situation actuelle a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2025 et les inquiétudes économiques refont surface avec force. " a commenté le cabinet d'études.

Vers 17h30, l'euro progresse de 0,89% à 1,1747 dollar.

Budget 2026
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 18:09

    ça va pas finir de la même manière...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
    information fournie par AFP 08.09.2025 19:10 

    L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ... Lire la suite

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank