Le CAC 40 dans le vert, les autres places européennes plus mitigées

(AOF) - La Bourse de Paris a conclu la dernière séance de la semaine par un nouveau gain. Les autres places européennes se sont montrées plus prudentes. Les investisseurs ont été en manque de catalyseurs avec l’absence d’indicateurs macro-économiques d’importance et un très net ralentissement des publications d’entreprises en Europe. Affichant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a terminé la journée en hausse de 0,44%, à 7 743 points, portant ses gains sur la semaine à 2,61%. L’EuroStoxx 50 a repris 0,40%, à 5 353,52 points alors que le Dax 40 est resté stable, à 24 193,34 points.

En Europe : dans une note d'analyse sur plusieurs acteurs suisses du secteur de la pharmacie, Morgan Stanley a indiqué préférer Novartis (+ 1,13%, à 94,10 francs suisses), à Roche (- 0,77%, à 254,40 francs suisses). Le titre de ce dernier a donc été dégradé de Pondération en ligne à Sous-pondérer, avec un objectif de cours de 286 à 245 francs suisses.

À Paris, Airbus (-0,67% à 172,22 euros) a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 67 avions commerciaux à 41 clients, contre 63 à 35 clients au mois de juin. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 373 appareils à 72 clients. Comme confirmé au début du mois de juin, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux cette année. Cette estimation est légèrement supérieure au consensus comme le mentionne Invest Securities : 818 appareils, dont 327 sur le seul quatrième trimestre 2025.

Forvia (+3,66%, à 10,91 euros) a été entouré à la Bourse de Paris grâce au changement de recommandation d'AlphaValue, qui est passé de Vendre à Réduire sur le titre de l'équipementier automobile avec une cible de cours de 11,60 euros. Les analystes du cabinet d'études expliquent que leurs inquiétudes liées aux droits de douane ne se sont pas matérialisées. Ils se montrent donc confiants dans la capacité de Forvia à atteindre ses objectifs financiers annuels.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon des données de l’Insee, le taux de chômage français, au sens du Bureau International du Travail, est resté stable à 7,5 % au deuxième trimestre. Sur la période, il a augmenté de 29 000 unités, pour un total de 2,4 millions de personnes. Parallèlement, les données du premier trimestre ont été légèrement revues à la hausse avec un taux de chômage qui a augmenté de 0,1 point, à 7,5 %. Dans le détail, le taux de chômage des 15-24 ans a reculé de 0,2 point, à 19 %, tandis que celui des 25-49 ans a progressé de 0,2 point, à 6,9 %. Enfin, pour les 50 et plus, il est resté stable à 4,8 %.

Avant 18h, sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,04 %), il se négocie à 1,1662 dollar.