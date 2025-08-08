 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 749,00
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 dans le vert, les autres places européennes plus mitigées
information fournie par AOF 08/08/2025 à 17:54

(AOF) - La Bourse de Paris a conclu la dernière séance de la semaine par un nouveau gain. Les autres places européennes se sont montrées plus prudentes. Les investisseurs ont été en manque de catalyseurs avec l’absence d’indicateurs macro-économiques d’importance et un très net ralentissement des publications d’entreprises en Europe. Affichant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a terminé la journée en hausse de 0,44%, à 7 743 points, portant ses gains sur la semaine à 2,61%. L’EuroStoxx 50 a repris 0,40%, à 5 353,52 points alors que le Dax 40 est resté stable, à 24 193,34 points.

En Europe : dans une note d'analyse sur plusieurs acteurs suisses du secteur de la pharmacie, Morgan Stanley a indiqué préférer Novartis (+ 1,13%, à 94,10 francs suisses), à Roche (- 0,77%, à 254,40 francs suisses). Le titre de ce dernier a donc été dégradé de Pondération en ligne à Sous-pondérer, avec un objectif de cours de 286 à 245 francs suisses.

À Paris, Airbus (-0,67% à 172,22 euros) a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 67 avions commerciaux à 41 clients, contre 63 à 35 clients au mois de juin. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 373 appareils à 72 clients. Comme confirmé au début du mois de juin, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux cette année. Cette estimation est légèrement supérieure au consensus comme le mentionne Invest Securities : 818 appareils, dont 327 sur le seul quatrième trimestre 2025.

Forvia (+3,66%, à 10,91 euros) a été entouré à la Bourse de Paris grâce au changement de recommandation d'AlphaValue, qui est passé de Vendre à Réduire sur le titre de l'équipementier automobile avec une cible de cours de 11,60 euros. Les analystes du cabinet d'études expliquent que leurs inquiétudes liées aux droits de douane ne se sont pas matérialisées. Ils se montrent donc confiants dans la capacité de Forvia à atteindre ses objectifs financiers annuels.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon des données de l’Insee, le taux de chômage français, au sens du Bureau International du Travail, est resté stable à 7,5 % au deuxième trimestre. Sur la période, il a augmenté de 29 000 unités, pour un total de 2,4 millions de personnes. Parallèlement, les données du premier trimestre ont été légèrement revues à la hausse avec un taux de chômage qui a augmenté de 0,1 point, à 7,5 %. Dans le détail, le taux de chômage des 15-24 ans a reculé de 0,2 point, à 19 %, tandis que celui des 25-49 ans a progressé de 0,2 point, à 6,9 %. Enfin, pour les 50 et plus, il est resté stable à 4,8 %.

Avant 18h, sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,04 %), il se négocie à 1,1662 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 08.08.2025 18:33 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite

  • Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:33 

    Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

  • Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.

  • A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Au centre pénitentiaire surpeuplé de Seysses, près de Toulouse, les détenus font face à une chaleur étouffante, alors qu’une alerte orange à la canicule est annoncée dans la région.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank