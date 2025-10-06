Le CAC 40 chute de plus de 2% après la démission du Premier ministre Lecornu

Des courses de Bourse affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a brutalement chuté de plus de 2% lundi vers 10H00 (08H00 GMT) à la suite de l'annonce de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le chef du gouvernement a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.

Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement.

Après avoir glissé de plus de 2% peu après l'annonce de cette démission, l'indice vedette CAC 40 cédait 1,91% à 08H30 GMT.

La nouvelle a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans, qui est monté momentanément à 3,61% avant de redescendre à 3,57% à 08H30 GMT, en hausse de sept points de base par rapport à la dernière clôture.

"Si le seuil des 3,60% est franchi, la dette française pourrait être exposée à des attaques massives, amplifiant la nervosité des marchés", s'est inquiété Antoine Andreani, qui dirige la recherche chez XTB France.

L'indice CAC 40, en prudent repli avant la démission du Premier ministre, avait terminé en petite hausse vendredi, prenant 0,31%, soit 24,91 points pour s'établir à 8.081,54 points, à moins de cent points de son précédent record datant de mars.

"La démission de Lecornu plonge la scène politique dans l'incertitude. Les investisseurs craignent un effet domino sur la politique économique et budgétaire", a prévenu Antoine Andreani.

Parmi les actions les plus affectées figuraient BNP Paribas (-6,00%) et Crédit Agricole (-5,56%).

Seb s'écroule

Le groupe Seb s'effondrait de plus de 21% à 52,05 euros après que le groupe de petit électroménager, fabricant de Tefal, a abaissé sa prévision de résultat annuel en raison d'une faible demande.

Euronext CAC40