 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 955,41
-1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 chute de plus de 2% après la démission du Premier ministre Lecornu
information fournie par AFP 06/10/2025 à 10:47

Des courses de Bourse affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Des courses de Bourse affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a brutalement chuté de plus de 2% lundi vers 10H00 (08H00 GMT) à la suite de l'annonce de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le chef du gouvernement a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.

Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement.

Après avoir glissé de plus de 2% peu après l'annonce de cette démission, l'indice vedette CAC 40 cédait 1,91% à 08H30 GMT.

La nouvelle a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans, qui est monté momentanément à 3,61% avant de redescendre à 3,57% à 08H30 GMT, en hausse de sept points de base par rapport à la dernière clôture.

"Si le seuil des 3,60% est franchi, la dette française pourrait être exposée à des attaques massives, amplifiant la nervosité des marchés", s'est inquiété Antoine Andreani, qui dirige la recherche chez XTB France.

L'indice CAC 40, en prudent repli avant la démission du Premier ministre, avait terminé en petite hausse vendredi, prenant 0,31%, soit 24,91 points pour s'établir à 8.081,54 points, à moins de cent points de son précédent record datant de mars.

"La démission de Lecornu plonge la scène politique dans l'incertitude. Les investisseurs craignent un effet domino sur la politique économique et budgétaire", a prévenu Antoine Andreani.

Parmi les actions les plus affectées figuraient BNP Paribas (-6,00%) et Crédit Agricole (-5,56%).

Seb s'écroule

Le groupe Seb s'effondrait de plus de 21% à 52,05 euros après que le groupe de petit électroménager, fabricant de Tefal, a abaissé sa prévision de résultat annuel en raison d'une faible demande.

Euronext CAC40

Crise de gouvernement

Valeurs associées

SEB
52,6500 EUR Euronext Paris -20,29%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 11:24

    Je crois que celui qui s'obstine à investir majoritairement dans le Cac 40 n'a pas encore compris comment fonctionne la bourse !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sébastien Lecornu s'exprime à l'Hôtel Matignon après avoir démissionné de ses fonctions de Premier ministre , le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    De la dissolution à la démission de Lecornu, des inédits à la chaîne
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:47 

    De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits. - Campagne électorale ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnairSébastien Lecornu à Matignon le 6 octobre 2025 ( POOL / Stephane Mahe )
    Le gouvernement Lecornu démissionne, la France s'enfonce dans la crise politique
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:40 

    Déflagration politique: quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Le locataire ... Lire la suite

  • Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de "réduire" à "conserver" Air Liquide. (crédit : Air Liquide)
    Les changements de recommandations : Air Liquide, Pluxee, Getlink
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:36 

    * AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 06.10.2025 11:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank