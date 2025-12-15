Le CAC 40 au rebond ; Sanofi à la peine

(AOF) - Pour cette dernière semaine "pleine" de l'année, avant la trêve des confiseurs, les marchés ont démarré sur une note positive lors d'une séance relativement calme sur le front des statistiques. La décision de la BCE sera connue jeudi et l'attention se portera également sur les Etats-Unis avec le rapport sur l'emploi de novembre, mardi, et l'inflation de novembre, jeudi. A Paris, Sanofi a vu rouge à l'inverse de Publicis. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 8125 points et l'EuroStoxx 50 de 0,66% à 5758 points.

En Europe, argenx (-3,93%, à 723,60 euros) a signé la plus forte baisse du BEL 20, le principal indice en Belgique. La société dédiée à l’immunologie a annoncé que les études de phase 3 évaluant l’Efgartigimod en formulation sous-cutanée chez des adultes atteints d’orbitopathie thyroïdienne (TED) modérée à sévère seront interrompues. Cette décision a été prise après la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données d’arrêter les essais.

Sanofi (-3,26%, à 80,60 euros) a accusé la plus forte baisse du CAC 40 après avoir cumulé les mauvaises nouvelles sur l’échec d’un traitement en cours d’évaluation et du retard pris dans l’examen réglementaire d’un autre aux Etats-Unis. Le laboratoire pharmaceutique a d’abord indiqué que l’étude de phase 3, baptisée Perseus sur le Tolébrutinib, n’avait pas atteint son critère d’évaluation principal, qui était de retarder, après 6 mois de traitement, le délai d’apparition de la progression confirmée du handicap chez les personnes atteintes de sclérose en plaques primaire progressive.

Carmila (+1,21%, à 16,74 euros) s'est repris après avoir cédé 3,39% depuis le début du mois de décembre. Le titre est soutenu par une note positive d'Oddo BHF. Les analystes du groupe financier indépendant ont rencontré la direction de la société cotée de centres commerciaux lors d'une présentation, et cette dernière s'est montrée confiante sur la mise en œuvre des initiatives de transformation des centres commerciaux et de leurs impacts positifs sur la croissance et les revenus.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à septembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre 2025, elle avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 1,0% dans l'UE.

L'indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, a reculé plus qu'attendu. En décembre, il est passé de 18,7 à -3,90 points, là où les analystes tablaient sur un repli autour de 11 points.

L'indice NAHB, qui évalue le niveau du marché du logement individuel, a progressé d'un point comme prévu en décembre. Il s'est ainsi installé à 39 points, contre 38 un mois plus tôt. Il remonte ainsi à son plus haut niveau depuis le mois d'avril dernier (40 points).

A la clôture, l'euro progresse de 0,16% à 1,1756 dollar.