Le CAC 40 au plus-haut historique

Les géants du luxe contribuent pour une large part à la performance du CAC 40. À eux trois, les titres Hermès, LVMH et Kering représentent 18% de l'indice boursier. Ils ont gagné respectivement 36, 29 et 20% depuis le début de l'année. (© AFP)

L'indice a dépassé les 7500 points, en hausse de 16% depuis le début de l'année. La perspective d'un reflux de l'inflation et les premiers résultats trimestriels des grandes sociétés cotées, en particulier dans le luxe, alimentent l'optimisme du marché. Restez sélectif dans votre stratégie d'investissement.

Les turbulences qui ont agité le secteur bancaire en mars, avec trois faillites de banques régionales américaines et le rachat de Credit Suisse par UBS en Europe, n'ont pas cassé la tendance haussière des marchés en Europe. Le CAC 40 a établi un nouveau record historique, à 7552 points, le 17 avril. Sa progression ressort à 16% depuis le début de l'année.

L'Euro Stoxx 50 s'adjuge lui 15% sur la période. «Les actifs risqués retrouvent la faveur des investisseurs qui tablent sur une fin prochaine du resserrement monétaire», explique Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM. Comme toujours, les investisseurs européens ont les yeux rivés sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Or l’inflation aux États-Unis a ralenti davantage que prévu en mars, à 5% sur un an, son niveau le plus bas depuis mai 2021.

Le sentiment général est que la Réserve fédérale américaine (Fed) fixera bientôt son taux directeur maximum. Les marchés tablent sur une ultime hausse de 0,25% en mai après des relèvements de 475 points de base au total depuis mars 2022, le taux des fonds fédéraux étant actuellement de 4,75%-5%.

En Europe, «le niveau de l'inflation laisse supposer que la Banque centrale européenne pourrait encore devoir relever ses taux de 0,75 ou 1%, soit plus que les marchés ne l'escomptent aujourd'hui», estime Vincent Guenzi, directeur de la stratégie