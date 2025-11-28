Le CAC 40 affiche un bilan positif symbolique en novembre

(AOF) - Les marchés européens ont terminé aujourd'hui en légère hausse, mais affichent un bilan pratiquement équilibré en novembre. Cette séance a été marquée par la panne, qui a affecté plusieurs marchés du CME. Les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne sont ressortis à respectivement 0,8% et 2,6%. A Paris, SMCP a progressé après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Le CAC 40 a gagné 0,29% à 8122,71 points et a grappillé 0,02% sur l'ensemble du mois. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,25% à 5667,22 points.

En Europe, Delivery Hero a bondi de 15,68% à 20,29 euros à Francfort dans le sillage d'une information de Bloomberg évoquant des pressions exercées par des investisseurs sur la direction du spécialiste allemand des plats cuisinés pour engager une revue stratégique.Cette initiative serait motivée par la consolidation croissante du secteur de la livraison alimentaire. Les principaux actionnaires, dont le fond spéculatif hongkongais Aspex Management, pousseraient ainsi la direction à envisager la vente de l'entreprise ou de certaines de ses activités.

A Paris, SMCP a grimpé de 4,87% à 6,24 euros au lendemain de l'annonce du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Si la participation acquise représente plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc pourrait être tenu de déposer une OPA sur la totalité des actions SMCP. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac dit "accueillir favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Laurent Perrier (-0,21% à 96 euros) a dévoilé un résultat net part du groupe de 23,1 millions d'euros au premier semestre 2025-2026, en retrait de 8,7%. Le résultat opérationnel, en recul de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros, faisant une marge opérationnelle de 27,5% contre 30,1 % un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires groupe en hausse de 1,5% atteint 134 millions d'euros. Les ventes Champagne s'élèvent à 133,3 millions d'euros, en croissance de 3,5%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre, les prix à la production de l’industrie française rebondissent de 0,3 % (après -0,3 % en septembre et -0,4 % en août), précise l'Insee ce vendredi. Les prix à la production sont stables pour les produits destinés au marché français (après -0,1 % en septembre) et rebondissent nettement pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,9 % après -0,7 % en septembre). Sur un an, les prix à la production de l’industrie française continuent de baisser (-1,2 % après -0,5 % en septembre).

En octobre, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de nouveau sur un mois (+0,4 % en volume après +0,3 % en septembre 2025), précise l'Insee ce vendredi. La consommation d’énergie accélère (+1,4 % après +0,6 %), comme la consommation alimentaire (+0,4 % après +0,1 %), tandis que la consommation de biens fabriqués est stable.

L'indice des prix à la consommation ressort à +0,9% en novembre en rythme annuel en France, comme en octobre, tandis que le consensus tablait sur une légère accélération à 1%."Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés qui seraient compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie et par une légère accélération des prix de l'alimentation", explique l'Insee.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 0,8% en France en novembre 2025, comme en octobre. Sur un mois, il se replierait de 0,2%, après une hausse de 0,1 % le mois précédent.

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en novembre, conformément aux prévisions, après 6,3% en octobre.

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,3% en octobre contre un consensus de +0,1% après une hausse de 0,2% le mois précédent.

En données harmonisées sur novembre, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,5% en Allemagne alors qu'il était attendu en repli de 0,6%. L'inflation s'est élevée à 2,6% en rythme annuel contre une progression de 2,4% attendue.

A la clôture, l'euro grappille 0,02% à 1,1598 dollar.