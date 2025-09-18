Le CAC 40 a le vent en poupe après la baisse des taux de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes ont progressé au lendemain de la décision de la Fed de renouer avec la baisse des taux, après une pause de 9 mois. Les Fed funds ont été réduits de 25 points de base et deux baisses supplémentaires du même ordre sont anticipées d'ici la fin de l'année. La décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel, a soutenu également les indices. Le CAC 40 a gagné 0,87%, à 7854,61 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,61% à 5456,10 points. La séance a aussi été marquée par la progression des taux longs.

En Europe, Next a fléchi de 3,08%, à 11630 pence, à la bourse londonienne malgré des résultats semestriels solides, s'accompagnant de perspectives prudentes. Le groupe de distribution britannique a déclaré un bénéfice net en hausse de 17,5%, à 379,5 millions de livres, au premier semestre et a vu ses ventes totales progresser de 10,3 %. Seul bémol, de taille : la croissance des ventes au Royaume-Uni, marché qui concentre 80 % de ses ventes, sera moins forte pour la seconde moitié de l'année. La croissance des ventes au Royaume-Uni devrait s'établir à 1,9 % au second semestre, contre 7,6 % au premier.

À Paris, Kering (+0,67% à 268,75 euros) a annoncé hier soir la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci. Reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering, elle succède à Stefano Cantini qui a occupé ce poste pendant seulement neuf mois. Le géant du luxe a en outre indiqué que Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer (directeur général des opérations), secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l’organisation du groupe. Les fonctions de directeur général adjoint de Kering seront désormais supprimées.

Solutions 30 a dévissé de 28,95% à 1,146 euro après avoir dévoilé hier soir des résultats décevants en raison de la dégradation de son activité dans la fibre en France. TP Icap Midcap a réagi à cette publication en abaissant sa recommandation d'Achat à Conserver et son objectif de cours de 2,30 euros, à 1,70 euro. " Le potentiel (du titre, NDLR) est désormais limité dans un contexte de déceptions répétées et de manque persistant de visibilité sur les résultats " explique l'analyste.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La banque centrale norvégienne a, comme attendu, réduit ce jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 4%. Les nouvelles prévisions de la Norges Bank suggèrent une baisse des taux par an au cours des trois prochaines années. En juin dernier, elle avait surpris en réduisant son principal taux directeur de 25 points de base, première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays.

En ligne avec les attentes des économistes, la Banque d'Angleterre (BoE) a conservé son taux directeur à 4%. Le comité de politique monétaire de la BoE a pris cette décision à la faveur de 7 votes contre 2. Deux membres ont voté pour une réduction du taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 3,75 %. L'institution a indiqué qu'une approche progressive et prudente en matière de nouvel assouplissement de la politique monétaire reste appropriée.

Aux États-Unis, l'indice des indicateurs avancés du mois d'août a reculé de 0,5%, contre un repli attendu à 0,2%, après une hausse de 0,1% en juillet. Cet indicateur calculé par la Conference Board est conçu pour résumer et fournir une indication précoce des points de retournement importants du cycle économique et l'orientation future de l'économie à court terme.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d'allocation chômage se sont élevées à 231 000 unités, contre un consensus de 241 000 et 264 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 23,2 en septembre contre un consensus de 1,7 après -0,3 en août.

Vers 17h30, l'euro perd 0,28% à 1,1784 dollar.