Le cabinet de recrutement SThree rejette l'offre publique d'achat de la société américaine Circle8

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, le cabinet de recrutement SThree STEMS.L a rejeté à l'unanimité une offre publique d'achat non sollicitée, entièrement en numéraire, émanant du groupe américain Circle8 CIRC.O , affirmant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société britannique et ses perspectives d'avenir.

Voici quelques détails:

* SThree, dont la capitalisation boursière s'élève à 336 millions de livres sterling (453,77 millions de dollars), a déclaré rester confiante dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.

* Les actions de la société cotée à Londres ont reculé de 3,7%.

* Conformément au Code britannique des OPA, Circle8 doit soit annoncer son intention ferme de lancer une offre, soit renoncer à son projet d’ici le 7 octobre.

* Les agences de recrutement britanniques ont misé sur des réductions de coûts pour consolider leurs bénéfices, alors que les gains d’efficacité liés à l’IA pèsent sur l’embauche et que les entreprises se tournent de plus en plus vers des contrats à court terme.

* En juillet, le bénéfice avant impôts à périmètre constant de SThree sur le premier semestre a chuté de trois quarts , sous l’effet du ralentissement du recrutement induit par l’IA et de l’impact économique de la guerre en Iran.

* La société de solutions technologiques et de gestion des effectifs Circle8 a déclaré jeudi que sa valorisation au Nasdaq sous-estimait son potentiel et que l'opération proposée permettrait de créer une plateforme générant près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

* Circle8 n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(1 dollar = 0,7405 livre)