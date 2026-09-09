Le cabinet de recrutement britannique SThree confirme une offre de rachat de la part de Circle8

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Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi avoir reçu une première approche non sollicitée de la part du groupe américain Circle8

CIRC.O concernant une éventuelle offre d'achat de la société.