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Le cabinet de recrutement britannique SThree confirme une offre de rachat de la part de Circle8
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 16:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi avoir reçu une première approche non sollicitée de la part du groupe américain Circle8

CIRC.O concernant une éventuelle offre d'achat de la société.

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