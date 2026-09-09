Le cabinet de recrutement britannique SThree confirme l'offre publique d'achat lancée par Circle8

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de détails tirés du paragraphe 2)

Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi avoir reçu une première approche non sollicitée de la part du groupe américain Circle8

CIRC.O concernant une éventuelle offre d'achat sur la société, ce qui a fait grimper son cours de 15 %.

Voici quelques détails:

* La proposition de Circle8, une société spécialisée dans les solutions technologiques et de gestion des ressources humaines, intervient alors que les recruteurs du monde entier sont confrontés à un ralentissement des embauches, l’incertitude économique, aggravée par les tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran, incitant les entreprises à reporter leurs décisions de recrutement.

* L'action de SThree, cotée à Londres, a atteint mercredi 317 pence, son plus haut niveau depuis décembre 2024.

* Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

* SThree affiche une capitalisation boursière de 336 millions de livres sterling.

* Conformément au Code des OPA britannique, Circle8 doit soit annoncer son intention ferme de lancer une offre, soit renoncer à son projet avant le 7 octobre.