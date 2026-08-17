Le cabinet de conseil fiscal et financier Andersen en baisse après le lancement d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 août - ** Les actions du cabinet de conseil fiscal et financier Andersen Group ANDG.N ont reculé de 7 % à 44,55 dollars en séance prolongée après l'annonce d'une offre secondaire ** ANDG lance une offre d' d'environ 4,3 millions d'actions par certains actionnaires vendeurs
** Baird, Truist et UBS sont les chefs de file de l'opération, rejoints par William Blair en tant que chef de file
** L'action ANDG a clôturé en hausse de 0,2 % à 49 dollars lundi ** La société basée à San Francisco, en Californie, qui compte environ 113 millions d’actions en circulation, est entrée en bourse en décembre après une introduction en bourse de 11 millions d’actions au prix de 16 dollars
** Le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 50,76 dollars mercredi dernier
** Sur 7 analystes, 5 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 55,50 dollars, contre 41,50 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG
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