Le cabinet de conseil et d'expertise comptable Andersen se redresse après une offre secondaire de 189 millions de dollars

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20 août - ** Les actions de la société de services fiscaux et de conseil Andersen Group ANDG.N ont progressé de 5% à 47,25 dollars en début de séance jeudi, après la fixation du prix d’une offre secondaire ** ANDG a annoncé mercredi en fin de journée la vente d'environ 4,3 millions d'actions par certains actionnaires à 44 dollars, pour un produit brut d'environ 188,5 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 2,3% par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 45,02 dollars mercredi ** Le titre a clôturé à 49 dollars lundi, juste avant le lancement de l’offre; selon le prospectus, les vendeurs comprennent les cadres supérieurs et les administrateurs d’ANDG

** RW Baird, Truist, UBS et William Blair sont les chefs de file ** ANDG a annoncé la semaine dernière que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait progressé de 24% en glissement annuel pour atteindre 217,7 millions de dollars, dépassant le consensus des analystes qui s'établissait à 199,3 millions de dollars; la société a invoqué une forte croissance de sa clientèle, des volumes plus élevés et l'expansion de ses gammes de services ** Basée à San Francisco, en Californie, ANDG, qui compte environ 113 millions d’actions en circulation, est entrée en bourse en décembre après une introduction au prix de 16 dollars

** Le titre a atteint un plus haut intrajournalier record de 50,76 dollars le 12 août

** Sur sept analystes, cinq attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que deux recommandent de “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 55,50 dollars, en hausse par rapport aux 41,50 dollars d’il y a un mois, selon les données de LSEG