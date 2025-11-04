 Aller au contenu principal
Le cabinet d'études informatiques Gartner revoit ses prévisions annuelles à la hausse en raison d'une demande soutenue
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gartner IT.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, porté par une demande soutenue pour ses services de recherche et de conseil en informatique, alors que les entreprises évaluent les mises à niveau technologiques et les plans d'adoption de l'IA.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont augmenté de 3,8 % dans les échanges avant bourse.

Gartner prévoit désormais un bénéfice ajusté de 12,65 dollars par action pour l'ensemble de l'année, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 11,75 dollars par action. Les analystes anticipaient en moyenne des bénéfices de 12,21 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires total de 6,48 milliards de dollars pour 2025, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 6,46 milliards de dollars.

Les recherches de Gartner sont devenues un élément essentiel des processus de planification technologique et d'évaluation des fournisseurs dans un large éventail d'industries, grâce à ses vastes ensembles de données et à son expertise dans le domaine.

Le vaste portefeuille de recherches, de conseils et de conférences de l'entreprise a stimulé la demande. Le contrôle rigoureux des coûts par Gartner a également permis de soutenir les bénéfices et le rendement pour les actionnaires, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur le marché.

Au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,76 dollars par action, dépassant les estimations de 2,43 dollars par action. Gartner a constaté une augmentation de 3 % de la valeur totale des contrats, qui s'élève à 5 milliards de dollars.

La société a fait état d'une augmentation de 5,1 % de son chiffre d'affaires, à 1,27 milliard de dollars, dans son segment "insights", sa plus grande unité. Au troisième trimestre, Gartner a restructuré ses rapports financiers afin d'exclure les revenus des opérations des marchés numériques de ce segment.

Gartner a déclaré un chiffre d'affaires de 1,52 milliard de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond aux attentes des analystes.

Valeurs associées

GARTNER
245,950 USD NYSE -0,98%
