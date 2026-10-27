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Le cabinet d'avocats Weil recrute un conseiller en restructuration alors que les départs d'associés se multiplient
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 20:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par David Thomas et Sara Merken

Le cabinet d'avocats américain Weil Gotshal & Manges a fait appel à des spécialistes externes en restructuration et en fusions pour l'aider à tracer la voie de son avenir, alors que les départs d'associés s'accélèrent et que les négociations en vue d'une fusion avec un autre cabinet ont échoué.

Weil a engagé une équipe d’avocats de Davis Polk & Wardwell, dont Brian Resnick, associé spécialisé dans la restructuration, a déclaré mardi à Reuters une source directement informée du dossier. Neil Barr, associé gérant de Davis Polk, qui a déjà conseillé des cabinets d’avocats dans le cadre de fusions majeures, collabore également avec Weil, a précisé cette source.

Weil, un cabinet new-yorkais comptant 1 200 avocats et réputé depuis longtemps pour ses pratiques de premier plan en matière de transactions, de faillites et de contentieux, subit depuis l’été un exode croissant de ses associés, les cabinets concurrents cherchant à débaucher ses talents.

Un porte-parole de Weil n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Financial Times a été le premier à révéler mardi que M. Resnick et d’autres avocats de Davis Polk conseillaient Weil sur différentes options, y compris une éventuelle liquidation. Un porte-parole de Davis Polk n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Les cabinets d’avocats, qui regorgent de dossiers liés au capital-investissement, au contentieux et aux fusions-acquisitions, ont de plus en plus recours à des offres de rémunération agressives pour recruter les meilleurs associés, déclenchant ainsi une guerre des talents et rendant même des cabinets de premier plan comme Weil vulnérables au départ de leurs « faiseurs de pluie ».

Weil avait entamé des discussions en vue d’une fusion avec Willkie Farr & Gallagher alors que le rythme des départs s’accélérait ces dernières semaines, ont rapporté plusieurs médias. La personne proche du dossier concernant le travail de Davis Polk pour le cabinet a confirmé que ces discussions n’avaient pas abouti.

Parmi les départs de Weil figurent Michael Aiello, spécialiste des opérations à New York, et cinq autres associés spécialisés en fusions-acquisitions qui ont annoncé leur intention de rejoindre Cravath, Swaine & Moore. D’autres associés seniors ont rejoint des cabinets tels que Simpson Thacher & Bartlett, Paul Weiss et Sullivan & Cromwell.

Skadden a annoncé mardi avoir recruté deux associés de Weil , qui travaillaient auparavant à la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

M. Barr, de Davis Polk, a participé à deux des plus importantes fusions de cabinets d’avocats en 2025, notamment le rapprochement de 3,6 milliards de dollars entre Hogan Lovells et Cadwalader, Wickersham & Taft, ainsi que la fusion de 2,7 milliards de dollars entre Ashurst et Perkins Coie.

Dans le domaine des faillites, Resnick a notamment représenté la start-up de véhicules électriques Fisker et le géant américain des produits laitiers Dean Foods.

Fusions / Acquisitions
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