Le cabinet d'avocats Susman dépasse Milbank alors que les augmentations salariales des collaborateurs commencent lentement à se généraliser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Susman Godfrey va augmenter les salaires de ses collaborateurs pour les porter entre 240 000 et 450 000 dollars, a annoncé mercredi ce cabinet spécialisé dans le contentieux, rehaussant ainsi la barre en matière de rémunération des jeunes avocats après que les augmentations annoncées par Milbank et d'autres cabinets ont établi la semaine dernière une nouvelle référence en matière de rémunération pour les grands cabinets d'avocats. Susman a fixé ses salaires entre 5 000 et 10 000 dollars de plus pour les collaborateurs de la première à la septième année par rapport à Milbank, dont l'annonce de la semaine dernière a déclenché des augmentations similaires dans quelques autres cabinets.

“Nous estimons avoir la chance de compter parmi nos rangs les associés les plus talentueux du pays, et nous souhaitons les rémunérer en conséquence,” a déclaré à Reuters Jacob Buchdahl, associé chez Susman. La nouvelle grille salariale a été annoncée en interne mardi et entrera en vigueur le 1er juillet. Les plus grands cabinets d'avocats américains ajustent généralement les salaires de leurs associés et leurs primes de fin d'année à quelques jours ou semaines d'intervalle afin de rester compétitifs. Katten Muchin Rosenman, McDermott Will & Schulte et Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan se sont empressés d'aligner leur grille sur celle de Milbank depuis la semaine dernière, tout comme certains cabinets plus modestes, notamment Elsberg Baker & Maruri, Hueston Hennigan et Seward & Kissel.

D'autres cabinets importants et de renom se sont abstenus jusqu'à présent. Les grands cabinets d'avocats ont affiché de solides résultats financiers moyens en 2025, bien que la rémunération des avocats et les investissements dans des technologies telles que l'IA aient également fait grimper les dépenses. Lors de la dernière vague d’augmentations salariales des associés en 2023, également lancée par Milbank , d’autres cabinets ne se sont empressés d’augmenter la grille salariale qu’après que Cravath, Swaine & Moore eut annoncé des augmentations encore plus importantes trois semaines plus tard.

Susman Godfrey, basé à Houston, fait partie des quatre cabinets d'avocats qui ont saisi la justice pour contester les décrets du président Donald Trump visant leurs activités. L'administration Trump a fait appel des décisions qui ont invalidé ces décrets l'année dernière.

En 2023, le cabinet a obtenu un règlement de 787,5 millions de dollars pour Dominion Voting Systems contre Fox Corp, mettant fin aux allégations selon lesquelles Fox News aurait diffusé de fausses informations sur l'utilisation des machines à voter de Dominion pour truquer l'élection présidentielle américaine de 2020. Deux des principaux associés du cabinet, Neal Manne et Bill Carmody, ont commencé à facturer 4 000 dollars de l'heure cette année , bien que M. Manne ait précisé que la plupart de leurs missions étaient gérées sur la base d'honoraires conditionnels ou forfaitaires.