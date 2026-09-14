Le cabinet d'avocats Morgan & Morgan annonce un investissement d'un milliard de dollars dans l'IA et prévoit de vendre sa plateforme à d'autres cabinets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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par Sara Merken

Morgan & Morgan, qui se présente comme le plus grand cabinet d'avocats américain spécialisé dans les dommages corporels, a annoncé lundi qu'il s'était engagé à investir au moins 1 milliard de dollars dans l'IA et la technologie au cours de la prochaine décennie et qu'il commencerait à commercialiser sa propre plateforme d'IA auprès d'autres cabinets d'avocats dès l'année prochaine.

Le cabinet, basé à Orlando, en Floride, a indiqué avoir déjà dépensé 300 millions de dollars pour développer sa plateforme d’IA, baptisée MX2, qu’il utilise, selon ses dires, pour extraire des informations médicales, générer des documents relatifs aux dossiers et préparer les procès. Il a précisé que la plateforme comptait désormais près de 5 000 utilisateurs mensuels.

Cet investissement portera notamment sur le recrutement de personnel et le développement de nouveaux logiciels et de capacités de sécurité, a déclaré Yath Ithayakumar, directeur de la transformation du cabinet, lors d’une interview. La majeure partie « sera très ciblée sur l’IA », a-t-il précisé.

Cette annonce intervient alors que les grands cabinets d’avocats spécialisés dans la défense des entreprises investissent eux aussi massivement dans l’IA. Kirkland & Ellis a déclaré en mai qu’il allait consacrer 500 millions de dollars de son chiffre d’affaires au développement d’une plateforme d’IA sur mesure au cours des trois à quatre prochaines années.

D’autres cabinets d’avocats ont conclu des accords avec de grandes entreprises technologiques afin de créer conjointement des outils d’IA. Le cabinet londonien Freshfields a annoncé en avril qu’il allait collaborer avec l’équipe juridique d’Anthropic, l’éditeur de Claude, pour développer des applications d’IA destinées aux services juridiques. Thomson Reuters, la société mère de Reuters, commercialise également des outils assistés par l’IA pour le secteur jurid .

John Morgan, fondateur de Morgan & Morgan, a déclaré dans un communiqué que son cabinet, qui compte plus de 1 100 avocats, devançait ses concurrents en matière d’adoption de l’IA et que les cabinets spécialisés dans les procès, comme le sien, étaient mieux à l’abri que les cabinets d’affaires du risque d’être remplacés par cette technologie.

« Les cabinets qui facturent à l’heure pour rédiger et relire des contrats ou parcourir des milliers de pages de documents sont ceux que l’IA remplacera – presque entièrement », a-t-il déclaré.

Le cabinet a indiqué qu’il prévoyait de mettre MX2 à la disposition d’autres cabinets d’avocats, y compris ceux spécialisés dans le droit des sociétés et les transactions, d’ici fin 2027, sur invitation uniquement.

« Nous pensons être très bien placés pour aider les cabinets d’avocats à résoudre des problèmes complexes et nous sommes convaincus d’en être capables », a déclaré M. Ithayakumar. Le cabinet n’a pas précisé comment serait tarifé l’accès à la plateforme.

Reuters avait rapporté en juin que Morgan & Morgan, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 2,4 milliards de dollars , avait engagé JPMorgan pour étudier la cession d’une participation minoritaire qui pourrait à terme ouvrir la voie à une introduction en bourse du cabinet.

L’adoption généralisée de l’IA par les avocats devrait accélérer leur travail, mais elle a également posé des problèmes lorsque des avocats se sont appuyés sur des résultats générés par l’IA sans en vérifier l’exactitude. L’année dernière, un juge fédéral du Wyoming a sanctionné deux avocats de Morgan & Morgan pour avoir cité de fausses affaires générées par l’IA dans un mémoire déposé au tribunal.

M. Ithayakumar a expliqué que l’erreur commise dans cette affaire était due au fait « que nous étions parmi les premiers à adopter l’IA et que nous avancions rapidement ». Il a ajouté que le cabinet avait investi dans des processus de formation afin de permettre aux avocats et au personnel de vérifier plus facilement les résultats fournis par l’IA.