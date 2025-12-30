 Aller au contenu principal
Le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb recrute Alsheimer pour sa pratique en matière d'activisme
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 21:36

(Cet article du 29 décembre a été mis à jour le 30 décembre pour ajouter le cabinet d'avocats confirmant l'information précédente de Reuters au paragraphe 2 et pour ajouter une citation de l'associé de Cleary au paragraphe 3, ajoutant les noms des activistes au paragraphe 5) par Svea Herbst-Bayliss

Le cabinet d'avocats international Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a embauché un vétéran de l'industrie pour diriger sa pratique de défense de l'activisme actionnarial, alors que de plus en plus de cabinets d'avocats se dotent de capacités pour protéger leurs clients confrontés à des actionnaires activistes. Sebastian Alsheimer rejoint Cleary en tant qu'associé et prendra ses fonctions en janvier, a déclaré le cabinet mardi, confirmant une information antérieure de Reuters. Il vient de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, où il était également associé. "L'activisme des actionnaires est une caractéristique du marché que peu de sociétés publiques peuvent éviter aujourd'hui", a déclaré Jeff Karpf, associé directeur élu de Cleary, dans un communiqué publié mardi. En recrutant Alsheimer, Karpf a déclaré que le cabinet élargirait ses capacités, "créant davantage d'opportunités de travailler avec les conseils d'administration et les cadres supérieurs pour trouver des solutions"

Chez Cleary, Alsheimer conseillera les entreprises clientes du cabinet sur la manière de s'engager avec les investisseurs activistes, l'engagement des actionnaires et la défense de l'activisme devenant de plus en plus une activité importante pour les cabinets d'avocats et les banques. Le cabinet compte parmi ses clients 3M MMM.N et BlackRock

BLK.N . Il a également déclaré qu'il avait l'habitude de conseiller ses clients dans le cadre de campagnes menées par des activistes tels que Trian Partners, Third Point, JANA Partners et d'autres.

En recrutant Alsheimer, Cleary s'adjoint un associé qui a de l'expérience des deux côtés de l'activisme actionnarial, ayant représenté des entreprises ciblées et travaillé avec les investisseurs eux-mêmes. Il a passé trois ans chez Wilson Sonsini à défendre des clients tels que la société de conception de logiciels Autodesk ADSK.O et la société de logiciels financiers BlackLine BL.O contre Starboard Value et d'autres.

Auparavant, en tant qu'associé chez Olshan Frome Wolosky, un cabinet qui représente traditionnellement des fonds spéculatifs, il a travaillé avec d'éminents activistes comme Elliott Investment Management et Starboard.

Cleary est le dernier cabinet d'avocats de premier plan à renforcer ses capacités à contrer les investisseurs qui réclament des changements, allant du renouvellement des conseils d'administration à la vente d'entreprises. Au début de l'année, Sullivan & Cromwell a recruté deux associés de Vinson & Elkins; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a recruté des associés de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; et White & Case a recruté des associés de Cadwalader, Wickersham & Taft.

Simpson Thacher & Bartlett a récemment recruté une personne d'une banque, en s'adjoignant l'ancien responsable du conseil aux actionnaires pour les Amériques chez Barclays Capital.

Alsheimer fait partie d'un petit groupe d'avocats spécialisés dans la défense de l'activisme, dont Kai Liekefett de Sidley Austin, Shaun Mathew de Kirkland & Ellis et Lawrence Elbaum de Sullivan & Cromwell.

Alsheimer est diplômé de Harvard, Oxford, Columbia et Yale.

